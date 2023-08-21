Евро подешевел еще на 12 копеек: курс валют в Украине на 21 августа
В понедельник, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,72 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 21.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,4
|38
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,85
|41,85
|Доллар
|37,35
|38,25
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,83
|41,10
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,90
|42,15
|Доллар
|37,35
|38,45
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,80
|42,00
|Доллар
|37,35
|37,25
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов