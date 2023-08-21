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Евро подешевел еще на 12 копеек: курс валют в Украине на 21 августа

євро
Фото: Pixabay

В понедельник, 21 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,72 грн/€1. Это на 12 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 21.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,4 38

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,85 41,85
Доллар 37,35 38,25

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,83 41,10
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,90 42,15
Доллар 37,35 38,45

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,80 42,00
Доллар 37,35 37,25
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют в Украине
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