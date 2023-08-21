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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро здешевшало ще на 12 копійок: курс валют в Україні на 21 серпня

євро
Фото: Pixabay

У понеділок, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,72 грн/€1. Це на 12 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют у банках України 21.08.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,4 38

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,85 41,85
Долар 37,35 38,25

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,83 41,10
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,90 42,15
Долар 37,35 38,45

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,80 42,00
Долар 37,35 37,25
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют в Україні
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