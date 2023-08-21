Євро здешевшало ще на 12 копійок: курс валют в Україні на 21 серпня
У понеділок, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,72 грн/€1. Це на 12 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Курс американського долара залишається без змін, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 21.08.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,4
|38
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,85
|41,85
|Долар
|37,35
|38,25
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,83
|41,10
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,90
|42,15
|Долар
|37,35
|38,45
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,80
|42,00
|Долар
|37,35
|37,25
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов