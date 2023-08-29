НБУ смягчил ограничения по продаже безналичной валюты населению

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банк и далее реализует Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Так, с 29 августа 2023 года Нацбанк:

позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут осуществляться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. В НБУ напомнили, что такой инструмент доступен с 21 июля 2022 года.

— Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными.

Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов, — сообщили в НБУ.

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