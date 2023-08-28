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Экономика
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Евро подешевел на 14 копеек: курс валют 28 августа

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В понедельник, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,51 грн/€1. Это на 14 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 28.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,9 41,9
Доллар 37,65 38,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,05 42,05
Доллар 37,95 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,60 40,90
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,30 42,50
Доллар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 42,25
Доллар 37,60 38,70
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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