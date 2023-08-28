Бедрак Виктория, редактор ленты
Евро подешевел на 14 копеек: курс валют 28 августа
В понедельник, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,51 грн/€1. Это на 14 копеек дешевле, чем до выходных.
Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 28.08.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,9
|41,9
|Доллар
|37,65
|38,25
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,05
|42,05
|Доллар
|37,95
|38,75
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,90
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,30
|42,50
|Доллар
|37,85
|38,75
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|42,25
|Доллар
|37,60
|38,70
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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