Евро подешевел на 14 копеек: курс валют 28 августа

В понедельник, 28 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 39,51 грн/€1. Это на 14 копеек дешевле, чем до выходных.

Курс американского доллара остается без изменений, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 28.08.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,9 41,9 Доллар 37,65 38,25

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,05 42,05 Доллар 37,95 38,75

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,60 40,90 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,30 42,50 Доллар 37,85 38,75

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 41,00 42,25 Доллар 37,60 38,70

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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