НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню
Національний банк пом’якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що банк і надалі реалізовує Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.
Так, із 29 серпня 2023 року Нацбанк:
- дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
- збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти із подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. У НБУ нагадали, що такий інструмент доступний від 21 липня 2022 року.
– Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.
Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів, – повідомили в НБУ.