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Валентина Чорна, редакторка стрічки

НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

долари
Фото: Unsplash

Національний банк пом’якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що банк і надалі реалізовує Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Так, із 29 серпня 2023 року Нацбанк:

  • дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
  • збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти із подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. У НБУ нагадали, що такий інструмент доступний від 21 липня 2022 року.

– Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.

Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів, – повідомили в НБУ.

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