Евро подешевел более чем на 20 копеек: курс валют в Украине на 28 сентября

В четверг, 28 сентября, Национальный банк Украины еще больше укрепил официальный курс гривны по отношению к евро, установив его на уровне 38,55 грн/€1. Это на 21 копейку дешевле, чем день тому назад.

Что касается официального курса гривны по отношению к доллару, НБУ зафиксировал его еще в начале полномасштабной войны. С июля прошлого года он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков курс валют варьируется и отличается от установленного НБУ.

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Курс валют в банках Украины 28 сентября 2023 года:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Євро 39,9 40,9 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,35 41,30 Доллар 37,40 38,30

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,55 39,95 Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,90 40,40 Доллар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,55 40,55 Доллар 37,40 38,00

Как известно, Нацбанк Украины планирует вернуться к более гибкому обменному курсу гривны по отношению к доллару и отказаться от фиксированного.

Однако, прежде чем сделать такой шаг, НБУ будет обращать внимание на ряд предпосылок: инфляционные ожидания; состояние и объем золотовалютных резервов Украины; ситуация на валютном рынке; финансовая стабильность; риски безопасности и другие.

Переход к гибкому обменному курсу является одним из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Источник : НБУ

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