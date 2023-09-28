Евро подешевел более чем на 20 копеек: курс валют в Украине на 28 сентября
В четверг, 28 сентября, Национальный банк Украины еще больше укрепил официальный курс гривны по отношению к евро, установив его на уровне 38,55 грн/€1. Это на 21 копейку дешевле, чем день тому назад.
Что касается официального курса гривны по отношению к доллару, НБУ зафиксировал его еще в начале полномасштабной войны. С июля прошлого года он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков курс валют варьируется и отличается от установленного НБУ.
Курс валют в банках Украины 28 сентября 2023 года:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|39,9
|40,9
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,35
|41,30
|Доллар
|37,40
|38,30
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,55
|39,95
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,90
|40,40
|Доллар
|37,40
|37,95
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|37,40
|38,00
Как известно, Нацбанк Украины планирует вернуться к более гибкому обменному курсу гривны по отношению к доллару и отказаться от фиксированного.
Однако, прежде чем сделать такой шаг, НБУ будет обращать внимание на ряд предпосылок: инфляционные ожидания; состояние и объем золотовалютных резервов Украины; ситуация на валютном рынке; финансовая стабильность; риски безопасности и другие.
Переход к гибкому обменному курсу является одним из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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