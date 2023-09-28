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Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Євро здешевшало на понад 20 копійок: курс валют в Україні на 28 вересня

Гривня - долар
Фото: УНІАН

У четвер, 28 вересня, Національний банк України ще більше зміцнив офіційний курс гривні до євро, встановивши його на рівні 38,55 грн/€1. Це на 21 копійку дешевше, аніж день тому.

Що ж до офіційного курсу гривні до долара, НБУ зафіксував його ще на початку повномасштабної війни. З липня минулого року він становить 36,57 грн/$1.

Курс валют 28 вересня 2023

Фото: НБУ

В обмінниках українських банків курс валют варіюється та відрізняється від встановленого НБУ.

Зараз дивляться

Курс валют у банках України 28 вересня 2023 року:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,9 40,9
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,35 41,30
Долар 37,40 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,55 39,95
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,90 40,40
Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 37,40 38,00

Як відомо, Нацбанк України планує повернутися до більш гнучкого обмінного курсу гривні до долара та відмовитися від фіксованого.

Однак, перш ніж зробити такий крок, НБУ звертатиме увагу на низку передумов: очікування щодо інфляції; стан і обсяг золотовалютних резервів України; ситуація на валютному ринку; фінансова стабільність; безпекові ризики тощо.

Перехід до гнучкого обмінного курсу є одним із структурних маяків програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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НБУ

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Джерело: НБУ
євро, Гривня, Гривня-долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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