Євро здешевшало на понад 20 копійок: курс валют в Україні на 28 вересня

У четвер, 28 вересня, Національний банк України ще більше зміцнив офіційний курс гривні до євро, встановивши його на рівні 38,55 грн/€1. Це на 21 копійку дешевше, аніж день тому.

Що ж до офіційного курсу гривні до долара, НБУ зафіксував його ще на початку повномасштабної війни. З липня минулого року він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків курс валют варіюється та відрізняється від встановленого НБУ.

Зараз дивляться

Курс валют у банках України 28 вересня 2023 року:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,9 40,9 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,35 41,30 Долар 37,40 38,30

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,55 39,95 Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,90 40,40 Долар 37,40 37,95

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,55 Долар 37,40 38,00

Як відомо, Нацбанк України планує повернутися до більш гнучкого обмінного курсу гривні до долара та відмовитися від фіксованого.

Однак, перш ніж зробити такий крок, НБУ звертатиме увагу на низку передумов: очікування щодо інфляції; стан і обсяг золотовалютних резервів України; ситуація на валютному ринку; фінансова стабільність; безпекові ризики тощо.

Перехід до гнучкого обмінного курсу є одним із структурних маяків програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Джерело : НБУ

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