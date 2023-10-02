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Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить квитанцию в Приват24: простые методы

Как получить квитанцию в Приват24: простые методы
Фото: Unsplash

Часто после оплаты услуги через приложение Приват24 пользователи не могут получить и распечатать квитанцию. Однако есть немало способов, как это можно сделать. Как получить квитанцию в Приват24 быстро и удобно – читайте в материале.

Как получить квитанцию в Приват24 через сервис квитанций и справок

На сайте онлайн-банка и приложения есть специальный раздел, посвященный документации по многим платежам. Чтобы получить чек или квитанцию, следуйте инструкциям:

  1. Авторизируйтесь в Приват24. Перейдите на вкладку Все услуги.
  2. Выберите раздел Услуги. Там вы увидите два раздела внизу. Называются они Сервис квитанций и Сервис справок.
  3. Откройте тот, который вам нужен. Если в период использования Приват24 вы проводили какие-то финансовые операции, то в первой главе вы найдете архив.
  4. Выберите период, когда производился платеж, выберите нужную операцию и вы получите всю необходимую информацию по ней в формате чека или квитанции. Документ можно также распечатать.
  5. В разделе справок можно заказать любую справку о переводах, счетах, депозитах, получить информацию по коду, счету, дате той или иной операции.

Как получить квитанцию в Приват24

Если вы пользуетесь часто Приват24, то одним из самых легких способов поиска квитанции будет все же Архив. В нем хранятся сведения по всем приведенным услугам в банке.

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Необходимо выбрать нужный раздел и мгновенно получить нужные сведения.

Например, выбирайте переводы и платежи. Помимо вышеописанных опций, внизу документа можно заказать отправлять по электронной почте, сохранить в разных форматах, напечатать на принтере.

Как еще получить квитанцию

Если вы используете ТЗН или банкомат, в конце любой процедуры вам будет предложено напечатать чек. Получить документ можно и в кассе. Выписка о выполненных действиях будет стоить символическую сумму. Важно помнить, что чеки, квитанции и выписки в банке – это официальные доказательства проведенных банковских процедур.

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