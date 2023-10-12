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Модель житницы Европы для Украины не актуальна, экспортным продуктом станет оружие – Камышин

снаряди, боєприпаси для ЗСУ

Оборонно-промышленная отрасль – это будущее Украины. Модель житницы Европы не актуальна, теперь главным экспортным продуктом для нашей страны станет оружие.

Такое мнение выразил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

– Мы 20 лет строили аграрную страну, мы 20 лет шли по пути житницы Европы. И мы добились хороших результатов в этом деле. Наше зерно – самое дешевое в мире, наша логистика – самая эффективная в мире. К сожалению, нам весь мир показал, что эта модель не может быть долгоживущей, — отметил он.

По словам министра, развязанная РФ полномасштабная война заставляет Украину делать акцент на оборонно-промышленном комплексе. Это возможность для нашей страны “стать арсеналом свободного мира”.

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Камышин убежден, что если Украина сфокусируется на этой отрасли, то построит сильнейший оборонно-промышленный комплекс.

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Олександр Камишін

Министр добавил, что собственное производство оружия “кратно растет месяц к месяцу”. Он пообещал новые достижения в течение ближайших шести месяцев.

– Большинство того, что летит за пределы Украины, произведено в Украине. Большинство того, что сегодня летит на линии фронта, это уже произведено в Украине. И вы увидите в ближайшие полгода ежемесячно кратный рост отечественного производства, – подчеркнул Камышин.

Он заверил, что все больше вооружения украинского производства появляется на фронте. И для Украины оружие “может быть главным экспортным продуктом после окончания войны”.

– Я хочу дождаться момента, когда наши Стугны, БТР, дроны поедут на экспорт. Поверьте мне, это станет основным экспортным продуктом для страны. И это экспортный продукт, в котором самая большая добавленная стоимость… Я уверен, что оборонка – это наше будущее. Надо фокусироваться на ней, – объяснил министр.

Он выразил мнение, что оборонной промышленностью можно заместить ту часть заказов, которые украинский бизнес теряет из-за войны.

Производство оружия в Украине: последние решения

30 сентября в Киеве прошел первый Международный форум оборонных индустрий. На нем было объявлено о создании Альянса оборонных индустрий для локализации производства оружия и военной техники в Украине.

К моменту закрытия форума к Альянсу присоединились 38 компаний из 19 стран.

Также будет учрежден специальный Оборонный фонд, который будут наполнять с дивидендов от государственных оборонных активов, а также с прибыли от продажи конфискованных активов РФ.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина уже приступила к производству пушек и снарядов по стандартам НАТО. Кроме того, наше государство создает первый в мире флот морских дронов.

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Камишін на Форумі оборонних індустрій

Фото: Укроборонпром

Война в Украине, виробництво, Украинское оружие
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