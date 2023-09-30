К Альянсу оборонных индустрий присоединились уже 38 компаний из 19 стран – МИД

К Альянсу оборонных индустрий, о создании которого было объявлено сегодня в Киеве, уже присоединились 38 компаний из 19 стран мира.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел по итогам первого Форума оборонных индустрий в столице.

Создание Альянса стало важным событием мероприятия. К нему теперь могут присоединиться производители вооружения и военной техники из разных стран.

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– К моменту закрытия Форума к Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран, — подчеркнули в МИД.

Стоит отметить, что на момент объявления о создании Альянса его участниками были 13 компаний, а уже к концу мероприятия это количество возросло.

Подписание оборонных соглашений

Украинская сторона подписала сегодня 20 соглашений и меморандумов с иностранными партнерами. Это документы об изготовлении беспилотников, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов.

Предусмотрены разные форматы сотрудничества: совместное производство, поставка комплектующих, обмен технологиями.

Сколько компаний приняло участие в Форуме

В целом первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) объединил в Киеве 252 ведущих оборонных компании из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Это производители танков, дронов, артиллерии, боеприпасов, разработчики нового программного обеспечения и уникальных технологий.

Были привлечены украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также стартапы.

Мероприятие организовали три украинских министерства: Минобороны, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, МИД. Событие такого масштаба в нашей стране произошло впервые.

– Ключевой лозунг DFNC1 – строим арсенал свободного мира вместе, ведь свобода нуждается в силе, чтобы защититься от тирании, — уточнили в МИД.

На форуме выступили президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, профильные министры. Были специальные видеообращения главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, генсека НАТО Йенса Столтенберга, представителей стран-союзниц.

Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, такое количество участников – это больше, чем рассчитывала Украина.

– Мы рассчитывали примерно на 200 компаний. То, что мы перешли за планку 200 компаний, свидетельствует о том, что мы попали в буквальном смысле в “нерв” мировой политики в сфере безопасности в производстве оружия, – заявил Кулеба на панельной дискуссии в рамках Форума оборонных индустрий.

Он добавил, что каждый разговор с международными партнерами начинается с пункта об оружии. Сначала это было только обсуждение поставок вооружения Украине.

А где-то с конца лета – осени прошлого года Киев начал серьезно говорить о совместном производстве и ремонте оружия.

– По итогам войны, после победы, произойдут две вещи. Во-первых, украинская оборонная промышленность будет полностью интегрирована в НАТО, как и сама Украина. Во-вторых, оружие, изготовленное украинскими и иностранными компаниями, будет наиболее конкурентоспособным в мире, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий для локализации производства вооружения и военной техники в Украине. Это позволит привлекать технологии и получать вооружение, испытанное в реальных боевых условиях.

С этой целью в Украине будет запущен специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, будет учрежден специальный Оборонный фонд, который будут наполнять с дивидендов от государственных оборонных активов, а также с прибыли от продажи конфискованных активов РФ.

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