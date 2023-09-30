Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ

Камишін на Форумі оборонних індустрій
Фото: МИД

Украина существенно увеличивает мощности по производству оружия. Однако нужно еще немало времени, пока украинского вооружения будет достаточно для нужд армии.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин на полях Форума оборонных индустрий в Киеве.

Он напомнил, что страна-агрессор РФ десятилетиями строила свой оборонный комплекс. На фоне полномасштабной агрессии Украина также ежемесячно развивает производство.

Сейчас смотрят

– У нас есть кратный рост даже за этот год. Но нам все равно нужно еще немало времени для того, чтобы достичь тех уровней, когда мы будем самодостаточны, сможем снабжать свои Вооруженные силы произведенным в Украине вооружением и военной техникой, — подчеркнул он.

Министр уточнил, что Силы обороны Украины нуждаются во всех видах вооружения и техники: от артиллерийских боеприпасов до дронов.

– Все нужно производить в больших объемах, мы над этим работаем, – заверил он.

Камышин подтвердил, что в ходе форума удалось подписать более 20 соглашений с иностранными компаниями. Это позволит сформировать совместные проекты и производство оружия.

Форум оборонных индустрий посетили крупные делегации из США и нескольких стран Европы.

Прибыли и представители компании из Австралии, желающие организовать в Украине производство беспилотных систем.

Всего в первом Международном форуме оборонных индустрий приняли участие 252 оборонные компании из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии.

На мероприятии президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий для локализации в Украине производства вооружения и военной техники.

К Альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран мира.

Читайте также
Украина производит пушки по стандартам НАТО и создает флот морских дронов – Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, виробництво, Зброя, Зброя для України, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия начинает привлекать стратегические резервы, чтобы компенсировать потери – Евлаш
армія РФ
Спецоперация Барыня: ГУР завербовало военного РФ, который перевел 11 оккупантов в плен
Хочу жить
Наступление на Харьков: Буданов рассказал об “интересном совещании” оккупантов за две недели до вторжения
Кирило Буданов
Украина прорабатывает создание замкнутого цикла производства вооружения – Шмыгаль
Денис Шмигаль
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.09.2023
DeepStateMap

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь