Камышин о производстве оружия: Есть кратный рост, но этого еще недостаточно для нужд ВСУ

Украина существенно увеличивает мощности по производству оружия. Однако нужно еще немало времени, пока украинского вооружения будет достаточно для нужд армии.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин на полях Форума оборонных индустрий в Киеве.

Он напомнил, что страна-агрессор РФ десятилетиями строила свой оборонный комплекс. На фоне полномасштабной агрессии Украина также ежемесячно развивает производство.

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– У нас есть кратный рост даже за этот год. Но нам все равно нужно еще немало времени для того, чтобы достичь тех уровней, когда мы будем самодостаточны, сможем снабжать свои Вооруженные силы произведенным в Украине вооружением и военной техникой, — подчеркнул он.

Министр уточнил, что Силы обороны Украины нуждаются во всех видах вооружения и техники: от артиллерийских боеприпасов до дронов.

– Все нужно производить в больших объемах, мы над этим работаем, – заверил он.

Камышин подтвердил, что в ходе форума удалось подписать более 20 соглашений с иностранными компаниями. Это позволит сформировать совместные проекты и производство оружия.

Форум оборонных индустрий посетили крупные делегации из США и нескольких стран Европы.

Прибыли и представители компании из Австралии, желающие организовать в Украине производство беспилотных систем.

Всего в первом Международном форуме оборонных индустрий приняли участие 252 оборонные компании из более чем 30 стран Европы, Северной Америки, Азии и Австралии.

На мероприятии президент Владимир Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий для локализации в Украине производства вооружения и военной техники.

К Альянсу уже присоединились 38 компаний из 19 стран мира.

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