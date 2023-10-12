Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Економіка
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін

снаряди, боєприпаси для ЗСУ

Оборонно-промислова галузь – це майбутнє України. Модель житниці Європи вже не актуальна, тож головним експортним продуктом для нашої країни стане зброя.

Таку думку висловив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

– Ми 20 років будували аграрну країну, ми 20 років ішли шляхом житниці Європи. І ми досягли хороших результатів у цій справі. Наше зерно – найдешевше в світі, наша логістика – найефективніша в світі. На жаль, нам увесь світ показав, що ця модель не може бути довгостроковою, – зазначив він.

За словами міністра, розв’язана РФ повномасштабна війна змушує Україну робити акцент на оборонно-промисловому комплексі. Це можливість для нашої країни “стати арсеналом вільного світу”.

Зараз дивляться

Камишін висловив переконання, якщо Україна сфокусується на цій галузі, то побудує найсильніший оборонно-промисловий комплекс.

Читайте також
Не потрібні вкладення: Камишін запропонував модель співпраці західним виробникам в Україні
Олександр Камишін

Міністр додав, що власне виробництво зброї “кратно зростає щомісяця”. Він пообіцяв нові досягнення протягом найближчих шести місяців.

– Більшість того, що летить за межі України, виготовлено в Україні. Більшість того, що летить сьогодні на лінії фронту, це вже вироблено в Україні. І ви побачите в найближчі пів року щомісячно кратне зростання вітчизняного виробництва, – наголосив Камишін.

Він запевнив, що дедалі більше озброєння українського виробництва з’являється на фронті. І для України зброя “може бути головним експортним продуктом після закінчення війни”.

– Я хочу дочекатися моменту, коли наші Стугни, БТР, дрони поїдуть на експорт. Повірте мені, це стане головним експортним продуктом для країни. І це експортний продукт, у якому найбільша додана вартість… Я впевнений, що оборонка – це наше майбутнє. Треба фокусуватися на ній, – пояснив міністр.

Він висловив думку, що оборонною промисловістю можна замістити ту частину замовлень, які український бізнес втрачає через війну.

Виробництво зброї в Україні: останні рішення

30 вересня в Києві відбувся перший Міжнародний форумі оборонних індустрій. На ньому було оголошено про створення Альянсу оборонних індустрій для локалізації виробництва зброї та військової техніки в Україні.

На момент закриття форуму до Альянсу долучилися 38 компаній із 19 країн.

Також буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який наповнюватимуть із дивідендів від державних оборонних активів, а також із прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Україна вже розпочала виробництво гармат і снарядів за стандартами НАТО. Крім того, наша держава створює перший у світі флот морських дронів.

Читайте також
Камишін про виробництво зброї: Є кратне зростання, але цього ще недостатньо для потреб ЗСУ
Камишін на Форумі оборонних індустрій

Фото: Укроборонпром

Війна в Україні, виробництво, Українська зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
Кинули багато техніки та піхоти: окупанти намагаються оточити Авдіївку
Бої на фронті
Одного чоловіка ідентифікували з 20 частин тіла: РФ ударом Іскандера по Грозі вбила 59 людей
Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Олімпіада у Парижі
Наразі розміновано майже половину територій: що потрібно для повного очищення України
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь