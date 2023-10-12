Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін

Оборонно-промислова галузь – це майбутнє України. Модель житниці Європи вже не актуальна, тож головним експортним продуктом для нашої країни стане зброя.

Таку думку висловив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

– Ми 20 років будували аграрну країну, ми 20 років ішли шляхом житниці Європи. І ми досягли хороших результатів у цій справі. Наше зерно – найдешевше в світі, наша логістика – найефективніша в світі. На жаль, нам увесь світ показав, що ця модель не може бути довгостроковою, – зазначив він.

За словами міністра, розв’язана РФ повномасштабна війна змушує Україну робити акцент на оборонно-промисловому комплексі. Це можливість для нашої країни “стати арсеналом вільного світу”.

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Камишін висловив переконання, якщо Україна сфокусується на цій галузі, то побудує найсильніший оборонно-промисловий комплекс.

Міністр додав, що власне виробництво зброї “кратно зростає щомісяця”. Він пообіцяв нові досягнення протягом найближчих шести місяців.

– Більшість того, що летить за межі України, виготовлено в Україні. Більшість того, що летить сьогодні на лінії фронту, це вже вироблено в Україні. І ви побачите в найближчі пів року щомісячно кратне зростання вітчизняного виробництва, – наголосив Камишін.

Він запевнив, що дедалі більше озброєння українського виробництва з’являється на фронті. І для України зброя “може бути головним експортним продуктом після закінчення війни”.

– Я хочу дочекатися моменту, коли наші Стугни, БТР, дрони поїдуть на експорт. Повірте мені, це стане головним експортним продуктом для країни. І це експортний продукт, у якому найбільша додана вартість… Я впевнений, що оборонка – це наше майбутнє. Треба фокусуватися на ній, – пояснив міністр.

Він висловив думку, що оборонною промисловістю можна замістити ту частину замовлень, які український бізнес втрачає через війну.

Виробництво зброї в Україні: останні рішення

30 вересня в Києві відбувся перший Міжнародний форумі оборонних індустрій. На ньому було оголошено про створення Альянсу оборонних індустрій для локалізації виробництва зброї та військової техніки в Україні.

На момент закриття форуму до Альянсу долучилися 38 компаній із 19 країн.

Також буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який наповнюватимуть із дивідендів від державних оборонних активів, а також із прибутку від продажу конфіскованих активів РФ.

Як зазначав президент Володимир Зеленський, Україна вже розпочала виробництво гармат і снарядів за стандартами НАТО. Крім того, наша держава створює перший у світі флот морських дронів.

Фото: Укроборонпром

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