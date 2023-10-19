Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2024 год

В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении государственный бюджет на 2024 год.

Об этом сообщила глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк (Голос), парламент 285 голосами принял в целом выводы и предложения нардепов к бюджету-2024. Это и есть первое чтение главного финансового документа страны.

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За проект закона №10000 отдали голоса: 200 депутатов от Слуги народа, 16 – от Голоса, 16 – от группы Доверие, 17 – от группы Платформа за жизнь и мир, 14 – от группы За будущее, 11 – от группы Восстановление Украины, 11 внефракционных.

Этому предшествовало рассмотрение правок и предложений к госбюджету, которое происходило в зале ВР накануне. В течение более 4 часов народные депутаты рассмотрели свыше 1,6 тыс. правок.

Далее Кабинет министров должен проработать документ с учетом выводов и предложений нардепов.

До 20 ноября должно произойти окончательное голосование за проект госбюджета-2024.

Ключевые показатели госбюджета-2024

Основные показатели государственного бюджета на 2024 год:

доходы заложены в сумме 1,746 млрд грн;

расходы – в сумме 3,308 млрд грн;

предельный объем дефицита составляет 1,593 млрд грн.

• Расходы на оборону

На сектор обороны и безопасности планируют направить 1 трлн 692 млн 613 тыс. грн. Это составляет 21,6% ВВП.

Расходы на оплату денежного обеспечения военным и зарплату работникам сектора нацбезопасности и обороны определены в объеме 919,2 млрд грн, или 55,3% от всех расходов в этом секторе.

Для производства продукции оборонного назначения предусмотрено 55,8 млрд грн. Эти средства распределены на Минстратегпром.

Еще 48,1 млрд грн хотят выделить для Госспецсвязи “на осуществление мер по обеспечению специальной техникой и оборудованием”.

• Социальная сфера

В госбюджете на 2024 год предполагается увеличение государственных социальных стандартов.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2 920 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения суммы будут следующими:

на детей до 6 лет – 2 563 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3028 грн;

для трудоспособных лиц, что применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, работников других госорганов, оплату которых регулируют спецзаконы, – 2 102 грн;

для трудоспособных лиц, что применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1 600 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 грн.

В следующем году минимальная зарплата будет повышаться дважды: с 1 января – до 7 100 грн, с 1 апреля – до 8 000 грн (в месячном размере); с 1 января – до 42,6 грн, с 1 апреля – до 48 грн (в почасовом размере).

Источник : Верховная Рада

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