Рада ухвалила в першому читанні держбюджет на 2024 рік

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні державний бюджет на 2024 рік.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк (Голос), парламент 285 голосами ухвалив в цілому висновки та пропозиції нардепів до бюджету-2024. Це і є перше читання головного фінансового документа країни.

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За проєкт закону №10000 віддали голоси: 200 депутатів від Слуги народу, 16 – від Голосу, 16 – від групи Довіра, 17 – від групи Платформа за життя та мир, 14 – від групи За майбутнє, 11 – від групи Відновлення України, 11 позафракційних.

Цьому передував розгляд правок та пропозицій до держбюджету, який відбувався в залі ВР напередодні. Протягом понад 4 годин народні депутати розглянули більш ніж 1,6 тис. правок.

Далі Кабінет міністрів має опрацювати документ із врахуванням висновків та пропозицій нардепів.

До 20 листопада повинно відбутися остаточне голосування за проект держбюджету-2024.

Ключові показники держбюджету-2024

Основні показники державного бюджету на 2024 рік:

доходи закладено в сумі 1,746 млрд грн;

видатки – в сумі 3,308 млрд грн;

граничний обсяг дефіциту становить 1,593 млрд грн.

• Видатки на оборону

На сектор оборони і безпеки планують спрямувати 1 трлн 692 млн 613 тис. грн. Це становить 21,6 % ВВП.

Видатки на оплату грошового забезпечення військовим та зарплату працівникам сектору нацбезпеки та оборони визначено в обсязі 919,2 млрд грн, або 55,3% від усіх видатків у цьому секторі.

Для виготовлення продукції оборонного призначення передбачено 55,8 млрд грн. Ці кошти розподілено на Мінстратегпром.

Ще 48,1 млрд грн хочуть виділити для Держспецзв’язку “на здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням”.

• Соціальна сфера

У держбюджеті на 2024 рік передбачається збільшення державних соціальних стандартів.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн.

Для основних соціальних та демографічних груп населення суми будуть такими:

на дітей до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн;

для працездатних осіб – 3 028 грн;

для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, працівників інших держорганів, оплату яких регулюють спецзакони – 2 102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 грн;

для осіб, які втратили працездатність – 2 361 грн.

Наступного року мінімальну зарплату підвищуватимуть двічі: з 1 січня – до 7 100 грн, з 1 квітня – до 8 000 грн (у місячному розмірі); з 1 січня – до 42,6 грн, з 1 квітня – до 48 грн (у погодинному розмірі).

Джерело : Верховна Рада

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