НБУ впервые с 2023 года ослабил гривну сразу на 20 копеек

Нацбанк Украины днем в пятницу, 26 января, опустил курс гривны сразу на 20 копеек после того, как в течение двух предыдущих дней курс поднимался на 6-7 коп. По состоянию на вечер пятницы прогноз по курсу гривны составляет 37,7811 грн за $1.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Последний случай, когда Национальный банк Украины снижал официальный курс гривны сразу на 20 коп. или больше, был зафиксирован еще в 2023 году.

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Справочное значение курса нацвалюты, устанавливаемого Нацбанком на 12:00, сегодня снизилось на 23 коп. — до 37,7522 грн/$1.

Перед этим гривна ослабла на 0,7%, (26 коп.). Впрочем, если рассматривать этот параметр с начала 2024 года, то фиксируется укрепление на 0,6%, или на около 22 коп.

После того, как нацрегулятор в октябре прошлого года перешел на режим управляемой гибкости, курс гривны упал на 3,3% (1 грн 22 коп.).

Напомним, ранее экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии Фактам ICTV дал прогноз по курсу доллара к гривне на февраль 2024 года. По его оценке сегодня система более-менее стабильна, но в течение февраля на курс гривны будут влиять, в основном, такие факторы, как помощь международных партнеров Украины.

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