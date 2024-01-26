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Економіка
Ілля Нежигай, редактор стрічки

НБУ вперше з 2023 року послабив гривню одразу на 20 копійок

Гривня-долар
Фото: УНІАН

Нацбанк України вдень у п’ятницю, 26 січня, опустив курс гривні одразу на 20 копійок після того, як протягом двох попередніх днів курс підіймався на 6-7 коп. Станом на вечір п’ятниці прогноз щодо курсу гривні становить 37,7811 грн за $1.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Останній випадок, коли Національний банк України знижував офіційний курс гривні одразу на 20 коп. чи більше, був зафіксований ще у 2023 році.

Зараз дивляться

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється Нацбанком на 12:00, сьогодні знизилося на 23 коп. – до 37,7522 грн/$1.

Перед цим гривня ослабла на 0,7%, (26 коп.). Втім, якщо розглядати цей параметр з початку 2024 року, то фіксується зміцнення на 0,6%, або на близько 22 коп.

Після того, як нацрегулятор у жовтні минулого року перейшов на режим керованої гнучкості, курс гривні впав на 3,3% (1 грн 22 коп.).

Нагадаємо, раніше економічний експерт Олег Пендзин у коментарі Фактам ICTV дав прогноз щодо курсу долара до гривні на лютий 2024 року. За його оцінкою сьогодні система більш-менш стабільна, але протягом лютого на курс гривні будуть впливати, в основному, такі фактори, як допомога міжнародних партнерів України.

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