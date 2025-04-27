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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Экономические репарации: Украина предлагает ввести спецпошлину на импорт товаров РФ

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина предложила ввести специальную пошлину на импорт российских товаров, поступления от которой будут направлены на восстановление государства.

Об этом по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это экономический механизм репараций, который позволяет действовать без ожидания политических изменений в России.

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Доходы от замороженных российских активов

Он отметил, что у Украины уже есть подтвержденные $50 млрд доходов от замороженных российских активов, которые используются для бюджетных нужд, фиксирования военных расходов и быстрого восстановления.

— Использование российских замороженных активов. Но наша цель – полная конфискация. Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России, – сообщил он.

К слову, ранее западные СМИ писали, что сенаторы США призвали президента Дональда Трампа использовать замороженные активы для давления на РФ.

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активи РФ, Война в Украине, Денис Шмыгаль, США
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