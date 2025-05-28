Марина Терюханова, редактор ленты
Как защитить средства от инфляции в Украине: советы банкира и экономиста
Инфляция съедает покупательную способность денег, заставляя людей искать надежные способы сохранения своих сбережений.
Факты ICTV обратились за комментарием к экономисту и банкиру, чтобы узнать, какие инструменты помогут не только уберечь, но и приумножить сбережения в условиях роста цен.
Согласно данным НБУ, последние несколько месяцев инфляция в Украине росла ожидаемо. Весной потребительские цены были примерно на 15% выше, чем в тот же период прошлого года. Этот рост имеет несколько ключевых причин.
В частности, продукты питания подорожали из-за слабого урожая в предыдущем году. Цены на электроэнергию выросли в результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры, а табачные изделия — из-за планового повышения акцизов.
К этому добавляются и более высокие расходы бизнеса на оплату труда, ведь из-за войны в стране ощущается дефицит рабочей силы.
Инфляция в Украине: что будет с ценами
Национальный банк Украины дал прогноз, что будет с ценами в Украине. НБУ ожидает, что летом инфляция в Украине начнет снижаться. Это будет возможным благодаря:
- лучшему урожаю этого года, что сдержит рост цен на продукты;
- снижению мировых цен на нефть, что замедлит рост стоимости топлива;
- стабильной ситуации на валютном рынке благодаря действиям НБУ.
Как обезопасить сбережения от инфляции: НБУ
НБУ повысил учетную ставку до 15,5% и усилил стимулы для банков предлагать срочные гривневые депозиты.
Это уже дало результат — банки активнее соревнуются за вкладчиков и предлагают депозиты с доходностью 15% и более (до налогообложения).
Также выгодным вариантом являются инвестиции в гривневые государственные облигации (ОВГЗ), которые приносят примерно 16% годовых. К тому же доходы с них не облагаются налогом.
Когда замедлится инфляция
По прогнозу НБУ, инфляция до конца года снизится до однознакового уровня, а в 2026 году может достичь цели в 5%. Ожидания населения и бизнеса — около 10% инфляции в год, поэтому гривневые депозиты и ОВГЗ остаются надежным способом сохранить покупательную способность средств.
Инфляция в Украине: как сохранить сбережения
Экономист Олег Пендзин отмечает, что пока не советует хранить средства на депозитах, поскольку доход от них подлежит налогообложению:
- 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ),
- 5% — военный сбор.
В сумме это составляет 23% налоговой нагрузки на проценты по депозиту.
— Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — сейчас лучший вариант. Они обеспечивают такую же доходность, как депозиты, но без уплаты налогов, поэтому в реальном выражении прибыль от них на 23% выше, чем от обычного банковского вклада, — отмечает экономист.
Как защитить сбережения в валюте: советы банкира
В последнее время наблюдаются валютные качели, в частности снижение курса доллара и повышение курса евро. Несмотря на это, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой не рекомендует сейчас обменивать доллары на евро.
Эксперт отмечает, что если есть сбережения в долларах, то их обесцениванию ничего не угрожает. Эксперт рекомендует воздержаться от обмена доллара на евро из-за того, что можно потерять больше, чем получить, несмотря на колебания курсов.
— Конечно, мы не можем прогнозировать, каким будет соотношение доллара и евро с 9 июля, когда по графику Трампа могут быть введены 50% пошлин на товары из ЕС, и каким будет ответный апперкот от Европы, — говорит Тарас Лесовой.
Тарас Лесовой подчеркивает, что поспешные решения по изменению структуры валютных сбережений могут быть неоправданными и даже вредными. Он отмечает, что гривневые депозиты сейчас имеют привлекательную доходность, поэтому есть смысл хранить хотя бы часть сбережений в национальной валюте. Такой подход позволяет получать стабильный доход и избегать лишних потерь на конвертации или колебаниях валютного курса.