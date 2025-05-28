Як захистити кошти від інфляції в Україні: поради банкіра та економіста

Інфляція з’їдає купівельну спроможність грошей, змушуючи людей шукати надійні способи збереження своїх заощаджень.

Факти ICTV звернулися за коментарем до економіста та банкіра, щоб дізнатися, які інструменти допоможуть не лише вберегти, а й примножити заощадження в умовах зростання цін.

Відповідно до даних НБУ, останні кілька місяців інфляція в Україні зростала очікувано. Навесні споживчі ціни були приблизно на 15% вищими, ніж у той самий період торік. Це зростання має кілька ключових причин.

Зараз дивляться

Зокрема, продукти харчування подорожчали через слабкий врожай у попередньому році. Ціни на електроенергію зросли внаслідок російських обстрілів української енергетичної інфраструктури, а тютюнові вироби — через планове підвищення акцизів.

До цього додаються й вищі витрати бізнесу на оплату праці, адже через війну в країні відчувається дефіцит робочої сили.

Інфляція в Україні: що буде з цінами

Національний банк України дав прогноз, що буде з цінами в Україні. НБУ очікує, що влітку інфляція в Україні почне знижуватись. Це буде можливим завдяки:

кращому врожаю цього року, що стримає зростання цін на продукти;

зниженню світових цін на нафту, що сповільнить зростання вартості пального;

стабільній ситуації на валютному ринку завдяки діям НБУ.

Як убезпечити заощадження від інфляції: НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 15,5% і посилив стимули для банків пропонувати строкові гривневі депозити.

Це вже дало результат — банки активніше змагаються за вкладників і пропонують депозити з дохідністю 15% і більше (до оподаткування).

Також вигідним варіантом є інвестиції в гривневі державні облігації (ОВДП), які приносять приблизно 16% річних. До того ж доходи з них не обкладаються податком.

Коли сповільниться інфляція

За прогнозом НБУ, інфляція до кінця року знизиться до однознакового рівня, а в 2026 році може досягти цілі в 5%. Очікування населення та бізнесу — близько 10% інфляції на рік, тож гривневі депозити й ОВДП залишаються надійним способом зберегти купівельну спроможність коштів.

Інфляція в Україні: як зберегти заощадження

Економіст Олег Пендзин наголошує, що наразі не радить зберігати кошти на депозитах, оскільки дохід від них підлягає оподаткуванню:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО),

5% — військовий збір.

У сумі це становить 23% податкового навантаження на відсотки за депозитом.

– Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) — зараз найкращий варіант. Вони забезпечують таку ж дохідність, як депозити, але без сплати податків, тому в реальному вираженні прибуток від них на 23% вищий, ніж від звичайного банківського вкладу, – зазначає економіст.

Як захистити заощадження у валюті: поради банкіра

Останнім часом спостерігаються валютні гойдалки, зокрема зниження курсу долара та підвищення курсу євро. Попри це, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий не рекомендує зараз обмінювати долари на євро.

Експерт зазначає, що якщо є заощадження у доларах, то їхньому знеціненню нічого не загрожує. Експерт рекомендує утриматися від обміну долара на євро через те, що можна втратити більше, ніж отримати, попри коливання курсів.

— Звісно, ми не можемо прогнозувати, яким буде співвідношення долара та євро з 9 липня, коли за графіком Трампа можуть бути запроваджені 50% мит на товари з ЄС, та яким буде аперкот у відповідь від Європи, — каже Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий підкреслює, що поспішні рішення щодо зміни структури валютних заощаджень можуть бути невиправданими та навіть шкідливими. Він наголошує, що гривневі депозити наразі мають привабливу дохідність, тому є сенс зберігати хоча б частину заощаджень у національній валюті. Такий підхід дозволяє отримувати стабільний дохід і уникати зайвих втрат на конвертації чи коливаннях валютного курсу.

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Джерело : НБУ

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