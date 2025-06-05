Що таке дефолт, хто його оголошує та що означає для держави

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило рейтинг випуску облігацій України, прив’язаних до ВВП, з CC до D (дефолту). Це пов’язано з тим, що наша держава пропустила виплату в розмірі $665 млн власникам ВВП-варантів, яка мала бути здійснена 2 червня.

В уряді України заявили, що не проводитимуть цю виплату, виходячи з економічних показників за 2023 рік. Водночас Київ продовжуватиме домагатися реструктуризації, інформує агентство Reuters.

Раніше протягом тижня у Вашингтоні тривали переговори про реструктуризацію державного боргу України обсягом $2,6 млрд, під час яких українські представники не змогли досягти угоди. Якщо угода про реструктуризацію держборгу не буде досягнута, це загрожує дефолтом для України.

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Що таке дефолт

Дефолт оголошують тоді, коли країна не може розрахуватися зі своїми боргами вчасно і в повному обсязі.

– У такому разі відбуваються переговори з кредиторами про те, щоб списати частину боргу, а частину — перенести на пізніший термін. У найгіршому випадку країна просто відмовляється платити за боргами, – пояснюює Ілона Сологуб, директор з політико-економічних досліджень Київської школи економіки.

Хто оголошує дефолт

Міністерство фінансів. Воно починає переговори із зовнішніми кредиторами та пропонує домовитися про перенесення термінів чи зміну умов погашення боргу.

Наслідки дефолту

Падає курс національної валюти, тому що знижується приплив інвестицій. Частина інвесторів намагаються вивести свої дивіденди або відмовляються від них.

Країна запозичує в інших країн чи МВФ, щоб покрити дефіцит бюджету. Якщо відбувається дефолт, то треба скорочувати бюджетний дефіцит. Тобто підвищувати надходження або зменшувати видатки.

Досвід України

Україна пережила дефолт у 1998 році, коли економічна криза вдарила по гривні.

– До 1998-го курс був близько двох гривень за долар, потім став п’ять гривень за долар. Тобто економічна криза призвела до значної девальвації. Тоді в Україну прийшов МВФ, і ми провели певні реформи, – каже Сологуб.

Варто зазначити, що ВВП-варанти – це боргові цінні папери, які Україна випустила у 2015 році в межах реструктуризації. Виплати за цими паперами прив’язані до зростання економіки (ВВП). Розв’язана РФ повномасштабна війна унеможливила повне погашення цієї заборгованості.

Рівень D для ВВП-варантів означає дефолт за цими конкретними фінансовими зобов’язаннями, а не за всіма боргами. Тобто що Україна не може здійснити заплановані виплати за ВВП-варантами.

Джерело: Київська школа економіки

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