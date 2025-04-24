ВВП-варранты были для реальности, которой уже не существует: Марченко о реструктуризации госдолга

Вследствие ущерба, который был нанесен российской агрессией против Украины, официальный Киев нуждается в реструктуризации выпущенных в 2015 году ВВП-варрантов, выплаты по которым до 2041 года зависят от динамики украинской экономики.

С таким заявлением выступил министр финансов Украины Сергей Марченко после переговоров с группой владельцев этих инструментов, поскольку этот разговор не привел к соглашению о реструктуризации.

Неудачные переговоры о реструктуризации долгов Украины

— ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании — это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины, — сообщил Марченко.

По его словам, указанные инструменты не должны помешать восстановлению Украины, а целью украинского государства сегодня является поиск справедливого и комплексного решения этого вопроса.

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Как продолжил Марченко, сегодня экономические убытки Украины от агрессии РФ оцениваются в сотни миллиардов евро, а часть инфраструктуры разрушена. Согласно оценке Всемирного банка, для восстановления может понадобиться €500 млрд в течение следующего десятилетия, поэтому для полноценного восстановления и развития Украины критически важны финансовая стабильность и долговая устойчивость.

— Мы по-прежнему настроены на конструктивный диалог с инвесторами; так же, как это было во время успешных переговоров по реструктуризации еврооблигаций прошлым летом. Мы стремимся достичь взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов, — заявил Марченко.

Как Украина и Спецкомитет предлагали реструктуризировать долг

Ранее стало известно, что после переговоров с 15 по 23 апреля между Украиной там членами Спецкомитета, в который входят инвесторы, владеющие 30% ВВП-варрантов, украинской стороной были представлены предложения по реструктуризации выплат. Украина предложила владельцам ВВП-варрантов два варианта:

Один из них предусматривает обмен ВВП-варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, которые были выпущены в рамках реструктуризации в 2024 году, после чего инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и держатели еврооблигаций прошлого года, в соотношении: 1 варант = 1,35 единицы облигаций.

Согласно второму варианту предлагается изменение условий выпуска ВВП-варрантов. Так, предлагалось отменить выплаты за 2025-2028 годы и продолжить Украине возможность выкупить/отменить ВВП-варранты до мая 2029 года с прогрессивным ростом цены выкупа с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году.

В рамках второго варианта реструктурированные варранты (с выплатами в 2029-2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и текущие варранты, кроме опциона выкупа, а их владельцы в дополнение получат 36,6 центов еврооблигаций A и еврооблигаций B на каждые 100 центов варрантов.

В Министерстве финансов говорят, что оба варианта, которые были предложены членам Спецкомитета, являются частями единой операции обмена и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation), а потому владельцы ВВП-варрантов могут выбрать любой из предложенных вариантов.

Вместе с тем, Спецкомитет отклонил предложение Украины и предложил Украине оплатить 75% платежа, или $406 млн, что приходится на конец мая этого года. Также предлагалось выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму $209 млн с погашением в феврале 2029 года. На это предложение уже не пошла Украина.

— Украина остается настроенной на проведение конструктивных переговоров со всеми держателями ВВП-варрантов с целью поиска решения которое позволяет обеспечить долгосрочную долговую устойчивость, не создавая угрозы для восстановления и восстановления страны, — заявил Минфин.

Как ранее писало издание Financial Times, если стороны не придут к согласию по реструктуризации, то украинское правительство будет вынуждено объявить о дефолте в Украине.

Источник : Минфин

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