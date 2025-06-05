ЕС на три года продлил свободную торговлю с Украиной железом и сталью: что известно

Совет Европейского Союза принял решение о продлении действия упрощенного режима торговли для украинских производителей железа и стали, чтобы поддержать экономику Украины в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

Совет ЕС продлил действие упрощенного режима торговли

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте Европейского совета.

— Совет ЕС принял сегодня регуляторные правила, которые продолжают приостановление защитных мер ЕС против железа и стали, чтобы поддержать экономику Украины на фоне российской агрессивной войны. Целью является облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители в результате войны, — отмечается в сообщении.

Регламент, принятый Советом, позволяет сохранять для украинской металлургической продукции свободный доступ на европейский рынок, несмотря на действующую систему торговой защиты, которую ЕС ввел еще в 2018 году из-за глобального кризиса перепроизводства стали.

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Важное условие: Европейская комиссия сохраняет за собой право приостановить действие упрощенного режима на отдельные виды продукции — сроком до 12 месяцев, если рост импорта из Украины начнет угрожать стабильности европейской промышленности.

Решение вступит в силу с 6 июня 2025 года и будет оставаться в силе в течение трех лет.

Ранее, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС отменил для украинских производителей ограничения, которые до сих пор применяются к другим странам-экспортерам стальной продукции.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что удвоит нынешнюю ставку пошлины на импорт стали и алюминия с 25% до 50%, а новые тарифы начнут действовать уже со среды, 4 июня.

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