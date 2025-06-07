Канада еще на год продлила беспошлинный режим для товаров из Украины

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о продлении действия приказа об освобождении украинских товаров от таможенных пошлин до 9 июня 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

Канада продлила беспошлинный режим для товаров из Украины

— Канада продолжает поддерживать экономику Украины, продлив на один год беспошлинный ввоз украинских товаров в Канаду. Канада остается непоколебимой в своей поддержке Украины, которая борется за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и демократии, — говорится в сообщении.

На это решение отреагировала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, поблагодарив правительство Канады за поддержку Украины во время войны.

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— Продолжение действия льготного режима для импорта украинских товаров будет способствовать укреплению украинского экспорта, сохранению рабочих мест и общему укреплению экономики в условиях войны, — отметила она.

Свириденко добавила, что это позволит привлекать еще больше украинских производителей к мировой торговле и глобальным торговым цепочкам.

С момента введения указа 9 июня 2022 года его действие продлевалось ежегодно.

За это время Канада импортировала из Украины товаров на сумму более 35 млн канадских долларов, при этом канадские импортеры сэкономили 8,5 млн.

Продолжение действия приказа дает потенциал еще на 1,2 млн долларов экономии. Общий экспорт в Канаду в 2024 году составил 152 млн долларов.

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