Как бизнесу выйти на рынок госзаказов без тендеров: что такое Prozorro Market и как туда попасть
Продавать государству можно легко — без сложных тендеров и лишней бумажной волокиты. Ведь Прозорро маркет — это электронный каталог для быстрых и прозрачных закупок товаров без бюрократии, которым вы с легкостью можете пользоваться.
Он уже давно перестал быть пилотным проектом, потому что ежедневно государственные учреждения успешно покупают здесь продукты питания, топливо, канцтовары, электроэнергию, технику, мебель, медикаменты и другие товары. Для малого и среднего бизнеса — это шанс зайти в госсектор быстро, без лишней волокиты и с прогнозируемым спросом.
Преимущества для бизнеса
- Новые рынки сбыта. Государственные заказчики — это стабильный спрос и предсказуемое финансирование.
- Простой формат продаж. Нет необходимости готовить сотни страниц тендерной документации.
- Быстрое принятие решений. Срок определения победителя торгов — считанные дни.
- Отсутствие скрытых барьеров. Закупка через Прозорро маркет — это тихая гавань для поставщиков. Ведь даже в бурные времена государство стабильно закупает товары.
Если вы ищете надежный и прозрачный канал продаж, Прозорро маркет — идеальный вариант, который открывает новые горизонты для вашего бизнеса.
Как стать поставщиком в Prozorro Market?
Чтобы участвовать в закупках, выполните следующие шаги:
- Регистрация на одной из авторизованных электронных площадок, например Zakupivli.Pro.
- Выбор категории товаров. Определите, какие именно товары вы планируете продавать, и найдите соответствующую категорию по классификатору ДК 021:2015.
- Квалификация. Для этого подайте заявку через личный кабинет на площадке. Она должна содержать документы, подтверждающие ваш опыт в поставке соответствующих товаров.
- Рассмотрение заявки. Централизованная закупочная организация (ЦЗО) рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае отклонения заявки вы имеете право подать ее повторно после устранения замечаний.
После прохождения квалификации вы сможете участвовать в запросах ценовых предложений, которые объявляют государственные заказчики. Система автоматически определяет победителя на основе самой низкой предложенной цены.
Тарифы и комиссии
Участие в Prozorro Market является бесплатным. Комиссия уплачивается только в случае заключения договора и составляет:
- 3% от суммы договора при стоимости закупки до 50 тыс. грн;
- 2% — до 200 тыс. грн;
- 1% — свыше 200 тыс. грн.
Prozorro Market — это эффективный инструмент для бизнеса, который позволяет расширить рынок сбыта и наладить сотрудничество с государственными заказчиками без сложных тендерных процедур. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, который получает возможность стабильного сбыта и развития.