Как бизнесу выйти на рынок госзаказов без тендеров: что такое Prozorro Market и как туда попасть

Продавать государству можно легко — без сложных тендеров и лишней бумажной волокиты. Ведь Прозорро маркет — это электронный каталог для быстрых и прозрачных закупок товаров без бюрократии, которым вы с легкостью можете пользоваться.

Он уже давно перестал быть пилотным проектом, потому что ежедневно государственные учреждения успешно покупают здесь продукты питания, топливо, канцтовары, электроэнергию, технику, мебель, медикаменты и другие товары. Для малого и среднего бизнеса — это шанс зайти в госсектор быстро, без лишней волокиты и с прогнозируемым спросом.

Преимущества для бизнеса

Новые рынки сбыта . Государственные заказчики — это стабильный спрос и предсказуемое финансирование.

. Государственные заказчики — это стабильный спрос и предсказуемое финансирование. Простой формат продаж . Нет необходимости готовить сотни страниц тендерной документации.

. Нет необходимости готовить сотни страниц тендерной документации. Быстрое принятие решений . Срок определения победителя торгов — считанные дни.

. Срок определения победителя торгов — считанные дни. Отсутствие скрытых барьеров. Закупка через Прозорро маркет — это тихая гавань для поставщиков. Ведь даже в бурные времена государство стабильно закупает товары.

Если вы ищете надежный и прозрачный канал продаж, Прозорро маркет — идеальный вариант, который открывает новые горизонты для вашего бизнеса.

Сейчас смотрят

Как стать поставщиком в Prozorro Market?

Чтобы участвовать в закупках, выполните следующие шаги:

Регистрация на одной из авторизованных электронных площадок, например Zakupivli.Pro. Выбор категории товаров. Определите, какие именно товары вы планируете продавать, и найдите соответствующую категорию по классификатору ДК 021:2015. Квалификация. Для этого подайте заявку через личный кабинет на площадке. Она должна содержать документы, подтверждающие ваш опыт в поставке соответствующих товаров. Рассмотрение заявки. Централизованная закупочная организация (ЦЗО) рассматривает заявку в течение 10 рабочих дней. В случае отклонения заявки вы имеете право подать ее повторно после устранения замечаний.

После прохождения квалификации вы сможете участвовать в запросах ценовых предложений, которые объявляют государственные заказчики. Система автоматически определяет победителя на основе самой низкой предложенной цены.

Тарифы и комиссии

Участие в Prozorro Market является бесплатным. Комиссия уплачивается только в случае заключения договора и составляет:

3% от суммы договора при стоимости закупки до 50 тыс. грн;

2% — до 200 тыс. грн;

1% — свыше 200 тыс. грн.

Prozorro Market — это эффективный инструмент для бизнеса, который позволяет расширить рынок сбыта и наладить сотрудничество с государственными заказчиками без сложных тендерных процедур. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, который получает возможность стабильного сбыта и развития.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.