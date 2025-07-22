Возможна новая программа с МВФ – Свириденко

Украина может обратиться к МВФ с просьбой утвердить новую кредитную программу.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg.

Свириденко — о возможной новой программе с МВФ

По словам Свириденко, мировые доноры пока выделили лишь половину из предполагаемых $75 млрд, необходимых для бюджета на следующие два года.

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Это создает значительный дефицит финансирования для продолжения обороны страны.

Срок действия текущей кредитной программы МВФ на сумму около $16 млрд истекает в 2027 году.

Неопределенность относительно продолжительности войны вероятно приведет к обсуждению нового плана во время осмотра кредитора в следующем месяце.

— Если базовый сценарий будет предполагать, что война продолжится в следующем году, весьма вероятно, что у нас будет новая программа МВФ, — заявила Свириденко.

Во время августовского визита МВФ будут обсуждать экономические и военные сценарии, “чтобы определить, будет ли новая программа разумной и каковы ее вероятные параметры”, добавила премьер-министр.

По словам чиновников, знакомых с позицией фонда и Нацбанка Украины, переговоры по новой программе ожидаются уже в этом году.

Новая программа должна обеспечить финансовую стабильность Украины в условиях длительного противостояния с российской агрессией.

Стоит отметить, что МВФ одобрил текущее кредитование в марте 2023 года, нарушив собственный прецедент, запрещающий предоставлять кредиты стране в состоянии войны.

Напомним, что недавно Украина получила от МВФ девятый транш в размере $500 млн.

Как отметил тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль, эти средства пойдут на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

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