НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса с 6 августа

Национальный банк Украины с 6 августа смягчил отдельные валютные ограничения для бизнеса, предоставив дополнительные возможности для трансграничных переводов, покупки валюты и банковских металлов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: что известно

Среди ключевых изменений — разрешение на перевод дивидендов за 2023 год в пределах лимита 1 миллион евро в месяц.

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Ранее можно было переводить только дивиденды за 2024 год.

— Это не будет генерировать значительного дополнительного спроса на валюту, учитывая наличие общего лимита, и в то же время будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине и привлечению новых иностранных инвестиций, — пояснили в НБУ.

Также разрешены форвардные операции по продаже валюты. Банки смогут проводить такие операции только в пределах объема валюты, который они выкупят на форвардных условиях у других клиентов.

Среди других нововведений:

возможность возврата ошибочно переведенных средств в иностранной валюте;

право морских агентов переводить деньги за границу для возврата неиспользованных средств в иностранной валюте, полученных от судовладельцев;

разрешение ювелирным предприятиям покупать банковские металлы за безналичные гривны.

НБУ также унифицировал правила для кредитов от пулов иностранных кредиторов с участием международных финансовых организаций и расширил возможности стимулирующей либерализации для бизнеса, поддерживающего ВСУ.

Что такое форвардная операция

Форвардная операция — это валютная операция купли/продажи иностранной валюты в оговоренный день (в срок от 3 до 365 дней) с фиксацией курса проведения операции.

При этом банк за свои средства покупает или продает валюту в день подписания договора, а клиент размещает только 10% покрытия от суммы сделки.

Форвардные операции бывают двух типов: с поставкой базового актива (валюта фактически передается) и без поставки (расчеты происходят на основе разницы между форвардным курсом и официальным курсом НБУ).

Для экспортеров это позволяет заранее зафиксировать курс продажи валютной выручки за 3-365 дней.

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