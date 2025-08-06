НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу з 6 серпня

Національний банк України з 6 серпня пом’якшив окремі валютні обмеження для бізнесу, надавши додаткові можливості для транскордонних переказів, купівлі валюти та банківських металів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу: що відомо

Серед ключових змін – дозвіл на переказ дивідендів за 2023 рік у межах ліміту 1 мільйон євро на місяць.

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Раніше можна було переказувати лише дивіденди за 2024 рік.

— Це не генеруватиме значного додаткового попиту на валюту, враховуючи наявність загального ліміту, й водночас сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України та залученню нових іноземних інвестицій, – пояснили в НБУ.

Також дозволено форвардні операції з продажу валюти.

Йдеться про операції без постачання базового активу та надано можливість купівлі валюти на форвардних умовах для хеджування імпортних ризиків.

Банки зможуть проводити такі операції лише в межах обсягу валюти, який вони викуплять на форвардних умовах в інших клієнтів.

Серед інших нововведень:

можливість повернення помилково переказаних коштів в іноземній валюті;

право морських агентів переказувати гроші за кордон для повернення невикористаних коштів в іноземній валюті, отриманих від судновласників;

дозвіл ювелірним підприємствам купувати банківські метали за безготівкові гривні.

НБУ також уніфікував правила для кредитів від пулів іноземних кредиторів за участю міжнародних фінансових організацій та розширив можливості стимулювальної лібералізації для бізнесу, що підтримує ЗСУ.

Що таке форвардна операція

Форвардна операція – це валютна операція купівлі/продажу іноземної валюти в обумовлений день (у строк від 3 до 365 днів) з фіксацією курсу проведення операції.

При цьому банк за свої кошти купує або продає валюту в день підписання договору, а клієнт розміщує лише 10% покриття від суми угоди.

Форвардні операції бувають двох типів: з поставкою базового активу (валюта фактично передається) та без поставки (розрахунки відбуваються на основі різниці між форвардним курсом та офіційним курсом НБУ).

Для експортерів це дозволяє заздалегідь зафіксувати курс продажу валютної виручки за 3-365 днів.

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