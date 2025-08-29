Средний размер заработной платы штатных работников в Украине в июле 2025 года составил 26 499 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Средняя зарплата в июле 2025 года: что известно

По данным ведомства, самый высокий показатель зафиксирован в столице: в Киеве средняя зарплата составила 40 546 грн. Самый низкий уровень заработков отмечен в Черновицкой области – 19 202 грн.

В различных сферах экономической деятельности средняя зарплата в июле 2025 года составляла:

в сфере информации и телекоммуникаций – 67 222 грн,

в финансовой и страховой деятельности – 55 994 грн,

в профессиональной, научной и технической деятельности – 34 068 грн,

в сфере государственного управления и обороны – 33 896 грн,

в торговле (оптовая и розничная) – 31 424 грн,

в промышленности – 29 063 грн,

в транспортной сфере, в почтовых и курьерских службах – 26 612 грн,

в сфере операций с недвижимостью – 22 698 грн,

в строительстве – 22 775 грн.

Среднесписочная численность штатных работников в июле 2025 года составила 5,368 млн человек.

Общий фонд оплаты труда по стране составил 150,361 млрд грн, из них фонд заработной платы штатных работников – 142,233 млрд грн.

В Госстате подчеркнули, что эти данные не учитывают временно оккупированные Россией территории и части регионов, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Напомним, Пенсионный фонд (ПФУ) утвердил среднюю заработную плату за июль 2025 года, с которой уплачены страховые взносы, на уровне 20 455 грн 65 копеек.

Этот показатель оказался на 1881 грн 16 копеек меньше показателя месяцем ранее.

