Середній розмір заробітної плати штатних працівників в Україні у липні 2025 року становив 26 499 грн.

Про це інформує Державна служба статистики (Держстат).

Середня зарплата у липні 2025 року: що відомо

За даними відомства, найвищий показник зафіксований у столиці: у Києві середня зарплата склала 40 546 грн. Найнижчий рівень заробітків відзначено у Чернівецькій області – 19 202 грн.

У різних сферах економічної діяльності середня зарплата в липні 2025 року становила:

у сфері інформації та телекомунікацій – 67 222 грн,

у фінансовій та страховій діяльності – 55 994 грн,

у професійній, науковій і технічній діяльності – 34 068 грн,

у сфері державного управління та оборони – 33 896 грн,

у торгівлі (оптова та роздрібна) – 31 424 грн,

у промисловості – 29 063 грн,

у транспортній сфері, у поштових та кур’єрських службах – 26 612 грн,

у сфері операцій з нерухомістю – 22 698 грн,

у будівництві – 22 775 грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у липні 2025 року становила 5,368 млн осіб.

Загальний фонд оплати праці по країні склав 150,361 млрд грн, з них фонд зарплати штатних працівників – 142,233 млрд грн.

У Держстаті наголосили, що ці дані не враховують тимчасово окуповані Росією території та частини регіонів, де тривають або тривали бойові дії.

Нагадаємо, Пенсійний фонд (ПФУ) затвердив середню заробітну плату за липень 2025 року, з якої сплачено страхові внески, на рівні 20 455 грн 65 копійок.

Цей показник виявився на 1881 грн 16 копійок меншим за показник місяцем раніше.

