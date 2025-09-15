В 2025 году минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час в соответствии с законом «О Государственном бюджете на 2025 год».

Из этой суммы вычитаются налоги, в частности это налог на доходы физических лиц (1 440 грн) и военный сбор (400 грн). Таким образом, работник получает чистыми 6 160 грн.

В 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной заработной платы.

Запланировано ли повышение минимальной зарплаты в Украине в 2025 году

В 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной заработной платы. Об этом сообщил бывший премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что в бюджете на этот год не заложено увеличение этого показателя, поэтому минимальная зарплата останется на нынешнем уровне.

Напомним, что в конце апреля 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13164-1, который предусматривал постепенное повышение минималки с июля, чтобы приблизить ее к фактическому прожиточному минимуму. В пояснительной записке отмечалось, что в настоящее время минимальная зарплата покрывает только 74,1% реального прожиточного минимума, и планировалось довести ее до уровня около 10 800 грн.

Однако в мае этот законопроект не поддержали, и впоследствии его сняли с рассмотрения. До конца года ее размер, скорее всего, останется неизменным.

Когда будет повышение минимальной зарплаты в Украине

Украинцев в ближайшие три года ожидает постепенный рост минимальной заработной платы. Согласно Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, определены планы повышения минималки.

Если они будут реализованы, то в 2028 году впервые минимальная зарплата превысит 10 тысяч грн. Кроме того, предусмотрено увеличение прожиточного минимума.

Повышение минимальной зарплаты в Украине:

с 1 января 2026 года — 8 688 грн;

с 1 января 2027 года — 9 374 грн;

с 1 января 2028 года — 10 059 грн.

Предыдущее повышение минималки произошло в апреле 2024 года — с 7 100 до 8 000 грн

Таким образом, в течение трех лет минимальная зарплата может вырасти более чем на 2 тысячи гривен. Но в следующем году Украина рассчитывает на значительную поддержку от международных партнеров, однако пока этих средств недостаточно, чтобы покрыть все потребности. По прогнозам, дефицит государственного бюджета на 2026 год может достичь 10 млрд долларов.

Такую оценку озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

