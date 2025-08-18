Базовая зарплата врачей должна быть не ниже 35 тыс. грн — Свириденко

Базовая оплата труда врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тыс. грн.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила в ходе презентации Программы действий правительства.

Повышение базовой зарплаты врачей: что известно

— Мы повышаем зарплату медиков. Базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 тыс. грн, — сказала Свириденко.

По ее словам, для молодых врачей, которые после обучения в интернатуре будут работать в прифронтовых регионах или в сельской местности, будет увеличена единовременная помощь в 13 раз. Это, по ее словам, 200 тыс. грн.

— Также медики смогут получить служебное жилье, — подчеркнула премьер.

Правительство увеличивает финансирование медиков, работающих в отдаленных и прифронтовых общинах – медучреждениям повышен размер выплат по Программе медицинских гарантий.

Кроме того, государство продолжает предоставлять медикам жилье.

Источник: презентация Программы действий правительства

