Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила об инвестиционном обязательстве в размере $75 млн в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления. Украина удвоит этот взнос.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Инвестфонд восстановления: США сделали первый взнос

— Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления из совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала, — заявила она.

По словам премьера, первыми будут реализовываться проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Три проекта планируют завершить до конца 2026 года.

— Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества. Это решение открывает путь к финансированию первых масштабных проектов, созданию современных производств, новых рабочих мест и технологических решений, которые будут укреплять экономику и безопасность Украины, – добавила чиновница.

На что будут направлены инвестиции

Инвестиции будут направлены на поддержку восстановления Украины и ее долгосрочного экономического развития, усиление цепочек поставок природных ресурсов для США, а также на экономический рост, безопасность и инновации обеих стран.

Начальный капитал обеспечит старт инвестирования до момента поступления постепенных роялти из Украины в Фонд.

— Размещая этот начальный капитал, мы стремимся катализировать инвестиции частного сектора в Украине через инвестиции Фонда, восстановить критически важную инфраструктуру, раскрыть природные ресурсы и обеспечить экономическое процветание для Соединенных Штатов и Украины. Эти инвестиции подчеркивают партнерство DFC с Украиной, направленное на содействие восстановлению страны и доступу наших стран к критически важным природным ресурсам, необходимым для обеспечения национальной безопасности, – подчеркнул руководитель инвестиций и руководитель аппарата DFC Конор Коулман.

3 сентября состоялось первое заседание руководящего совета Инвестиционного фонда восстановления.

Ранее правительство делегировало в него представителей: министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, заместителя министра Егора Перелигина и государственного секретаря МИД Александра Карасевича.

В мае Украина и США завершили все процедуры для начала работы Фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между странами – за него проголосовали 338 депутатов.

Его подписал президент Владимир Зеленский.

1 мая Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых и экономическом партнерстве. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления Украины, задачей которого станет привлечение глобальных инвестиций в развитие украинской экономики.

Согласно ключевым положениям соглашения, полная собственность и контроль над фондом остаются за Украиной.

