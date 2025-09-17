Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) оголосила про інвестиційне зобов’язання у розмірі $75 млн до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Україна подвоїть цей внесок.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Інвестфонд відбудови: США зробили перший внесок

– Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала, – заявила вона.

За словами прем’єрки, першими будуть реалізовуватися проєкти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Три проєкти планують завершити до кінця 2026 року.

Зараз дивляться

– Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, а й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці. Це рішення відкриває шлях до фінансування перших масштабних проєктів, створення сучасних виробництв, нових робочих місць і технологічних рішень, які зміцнюватимуть економіку та безпеку України, – додала посадовиця.

На що будуть спрямовані інвестиції

Інвестиції будуть спрямовані на підтримку відбудови України та її довгострокового економічного розвитку, посилення ланцюгів постачання природних ресурсів для США, а також на економічне зростання, безпеку та інновації обох країн.

Початковий капітал забезпечить старт інвестування до моменту надходження поступових роялті з України до Фонду.

– Розміщуючи цей початковий капітал, ми прагнемо каталізувати інвестиції приватного сектору в Україні через інвестиції Фонду, відновити критично важливу інфраструктуру, розкрити природні ресурси та забезпечити економічне процвітання для Сполучених Штатів та України. Ці інвестиції підкреслюють партнерство DFC з Україною, спрямоване на сприяння відновленню країни та доступу наших країн до критично важливих природних ресурсів, необхідних для гарантування національної безпеки, – наголосив керівник інвестицій та керівник апарату DFC Конор Коулман.

3 вересня відбулося перше засідання керівної ради Інвестиційного Фонду відбудови.

Уряд делегував до неї представників: міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, заступника міністра Єгора Перелігина та державного секретаря МЗС Олександра Карасевича.

У травні Україна та США завершили всі процедури для початку роботи Фонду відновлення.

8 травня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між країнами – за неї проголосували 338 депутатів.

Його підписав президент Володимир Зеленський.

1 травня Україна та США уклали угоду про співпрацю у сфері корисних копалин і економічне партнерство. Документ передбачає створення Інвестиційного фонду з відбудови України, завданням якого стане залучення глобальних інвестицій у розвиток української економіки.

Відповідно до ключових положень угоди, повна власність і контроль над фондом залишаються за Україною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.