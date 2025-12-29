Социальные работники — это люди, работа которых заключается не только в добросовестном выполнении обязанностей, но и в способности сочувствовать и поддерживать. Именно они ежедневно ухаживают за пожилыми людьми, лицами с инвалидностью и теми, кто из-за состояния здоровья или жизненных обстоятельств не может полноценно позаботиться о себе самостоятельно. Их работа часто остается за кадром, но без нее тысячи людей были бы лишены необходимой помощи.

Увеличат ли оклады соцработников в 2026 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Как изменится размер должностных окладов социальных работников с 1 января 2026 года

В Минсоцполитики сообщили, что 26 декабря Кабинет министров Украины принял решение, которое предусматривает существенное повышение уровня оплаты труда для работников, задействованных в предоставлении социальных и реабилитационных услуг. Соответствующее правительственное постановление начнет действовать с 1 января 2026 года.

Речь идет о около 80 тысячах специалистов по всей стране, которые ежедневно работают с людьми, нуждающимися в социальной поддержке, уходе или реабилитации. Именно эти специалисты обеспечивают доступ к помощи для уязвимых категорий населения, а также непосредственно влияют на ее качество и эффективность.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин обратил внимание на то, что работа в социальной сфере является одной из самых сложных. По его словам, она требует не только профессиональной подготовки, но и значительной эмоциональной отдачи, умения сопереживать и постоянно поддерживать людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Именно поэтому решение о повышении должностных окладов соцработников с 1 января 2026 года рассматривается как шаг к справедливому признанию важности этого труда и реальной поддержке специалистов, которые ежедневно помогают другим.

Согласно принятому постановлению, при формировании должностных окладов социальных работников с 1 января 2026 года будет применяться повышательный коэффициент 2,5. На практике это означает рост базовых окладов примерно на 150 процентов.

Размеры окладов социальных работников в 2026 году:

В частности, должностной оклад социального менеджера 15 тарифного разряда вырастет с 8 243 грн до 20 607 грн.

Специалист по социальной работе 12 тарифного разряда вместо 6 773 грн будет получать 16 932 грн.

Для младших медицинских сестер 4 тарифного разряда оплата труда увеличится с 4 058 грн до 10 145 грн.

Ожидается, что такое повышение заработных плат будет способствовать сохранению квалифицированных кадров в социальной сфере, уменьшит кадровый дефицит и создаст условия для дальнейшего развития социальных и реабилитационных услуг. В перспективе это должно положительно сказаться как на условиях труда специалистов, так и на уровне помощи, которую получают граждане.

Источник : Минсоцполитики

