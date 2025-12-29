Соціальні працівники – це люди, робота яких полягає не лише у сумлінному виконанні обов’язків, а й у здатності співчувати та підтримувати. Саме вони щодня доглядають за людьми похилого віку, особами з інвалідністю та тими, хто через стан здоров’я чи життєві обставини не може повноцінно подбати про себе самостійно. Їхня праця часто залишається за кадром, але без неї тисячі людей були б позбавлені необхідної допомоги.

Чи збільшать оклади соцпрацівників у 2026 році, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як зміниться розмір посадових окладів соціальних працівників з 1 січня 2026 року

У Мінсоцполітики повідомили, що 26 грудня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке передбачає суттєве підвищення рівня оплати праці для працівників, задіяних у наданні соціальних та реабілітаційних послуг. Відповідна урядова постанова почне діяти з 1 січня 2026 року.

Зараз дивляться

Йдеться про близько 80 тисяч фахівців по всій країні, які щоденно працюють із людьми, що потребують соціальної підтримки, догляду або реабілітації. Саме ці спеціалісти забезпечують доступ до допомоги для вразливих категорій населення, а також безпосередньо впливають на її якість та ефективність.

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності України Денис Улютін звернув увагу на те, що робота у соціальній сфері є однією з найскладніших. За його словами, вона потребує не лише професійної підготовки, а й значної емоційної віддачі, уміння співпереживати та постійно підтримувати людей у складних життєвих обставинах.

Саме тому рішення про підвищення посадових окладів соцпрацівників з 1 січня 2026 року, розглядається як крок до справедливого визнання важливості цієї праці та реальної підтримки фахівців, які щодня допомагають іншим.

Згідно з ухваленою постановою, при формуванні посадових окладів соціальних працівників з 1 січня 2026 року застосовуватиметься підвищувальний коефіцієнт 2,5. На практиці це означає зростання базових окладів приблизно на 150 відсотків.

Розміри окладів соціальних працівників у 2026 році:

Зокрема, посадовий оклад соціального менеджера 15 тарифного розряду зросте з 8 243 грн до 20 607 грн.

Фахівець із соціальної роботи 12 тарифного розряду замість 6 773 грн отримуватиме 16 932 грн.

Для молодших медичних сестер 4 тарифного розряду оплата праці збільшиться з 4 058 грн до 10 145 грн.

Очікується, що таке підвищення заробітних плат сприятиме збереженню кваліфікованих кадрів у соціальній сфері, зменшить кадровий дефіцит та створить умови для подальшого розвитку соціальних і реабілітаційних послуг. У перспективі це має позитивно позначитися як на умовах праці фахівців, так і на рівні допомоги, яку отримують громадяни.

Джерело : Мінсоцполітики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.