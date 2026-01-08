Понятие минимальной заработной платы определено статьей 3 Закона Украины Об оплате труда. Минимальная зарплата — это гарантированный законом наименьший размер оплаты труда за полностью отработанную месячную или почасовую норму.

Как осуществляется доплата к минимальной зарплате в 2026 году, читайте в нашем материале.

Размер минимальной заработной платы в 2026 году

В соответствии с Законом О Государственном бюджете Украины на 2026 год, в течение 2026 года установлены следующие показатели:

минимальная зарплата в месячном размере — 8 647 грн;

минимальная почасовая ставка — 52 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 328 грн.

Доплата к минимальной зарплате в 2026 году

Законодательство предусматривает, что минимальный должностной оклад или тарифная ставка не могут быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

Поэтому, если в 2025 году оклад работника составлял не менее 3 028 грн, то с 1 января 2026 года он должен быть повышен как минимум до 3 328 грн.

Если общая сумма начисленной заработной платы за полностью отработанный месяц меньше минимальной, работодатель обязан произвести доплату до уровня минимальной заработной платы.

Основные правила начисления доплаты

В соответствии со статьей 3.1 Закона Об оплате труда действуют определенные правила. За полностью отработанную норму рабочего времени работник не может получить зарплату меньше минимальной.

При сравнении зарплаты с минимальной не учитываются выплаты, прямо перечисленные в законе, а также начисления за неотработанное время или те, которые не зависят от фактически выполненной работы. Хотя последние два вида выплат прямо не названы в законе, из определения минимальной зарплаты следует, что речь идет именно об оплате за отработанное время.

В случае неполной занятости или когда работник не отработал полную норму времени (например, в месяце приема на работу, увольнения или пребывания в отпуске), минимальная зарплата выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

Доплата к минимальной заработной плате в Украине начисляется и выплачивается вместе с общей зарплатой за месяц. При выплате аванса ее учитывать не обязательно, поскольку минимальный размер аванса зависит от должностного оклада или тарифной ставки.

Если должностной оклад или тарифная ставка работника превышает размер минималки (с 1 января 2026 года — 8 647 грн), обязанность начислять доплату к минимальной зарплате вообще не возникает.

Доплата к минимальной зарплате: что не входит

Действующее законодательство четко устанавливает перечень выплат, которые не засчитываются в заработную плату при определении ее минимального размера.

В частности, это:

надбавки за работу во вредных или опасных условиях труда;

доплаты за выполнение работы в ночное время;

оплата сверхурочных часов;

компенсации за разъездной характер работы;

премии, приуроченные к праздничным или юбилейным датам.

В случае если начисленная заработная плата работника, полностью отработавшего месячную норму, не достигает минимального уровня, работодатель обязан произвести соответствующую доплату до минимальной заработной платы.

Доплата до минимальной зарплаты при увольнении

Доплата до минимальной заработной платы осуществляется также в случае увольнения работника, однако ее размер определяется пропорционально количеству фактически отработанных дней в месяце увольнения.

При этом в расчет принимаются только выплаты за отработанное время.

Доплата до минимальной зарплаты, входящая:

должностной оклад,

премии и другие подобные начисления.

Компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие во внимание не принимаются. Если же в месяце увольнения работник не отработал ни одного дня, оснований для начисления доплаты нет, поскольку норма труда не была выполнена.

Начисляется ли доплата до минимальной зарплаты при отпуске

Во время отпуска доплата к минимальной зарплате не производится, если работник получает только отпускные. Это объясняется тем, что отпускные начисляются из предыдущих доходов и не считаются оплатой за отработанный месяц, а являются компенсацией за время отдыха, даже если их сумма меньше минимальной зарплаты.

Доплата требуется только в том случае, если работник отработал часть месяца, и его фактическая заработная плата за отработанные часы (с учетом всех стандартных доплат, кроме специфических, таких как за ночную работу) оказалась ниже пропорционального размера минимальной зарплаты, установленного законодательством.