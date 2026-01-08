Поняття мінімальної заробітної плати визначене статтею 3 Закону України Про оплату праці. Мінімальна зарплата – це гарантований законом найменший розмір оплати праці за повністю відпрацьовану місячну або погодинну норму.

Як здійснюється доплата до мінімальної зарплати у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2026 році

Відповідно до Закону Про Державний бюджет України на 2026 рік, упродовж 2026 року встановлено такі показники:

мінімальна зарплата у місячному розмірі – 8 647 грн;

мінімальна погодинна ставка – 52 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб – 3 328 грн.

Доплата до мінімальної зарплати у 2026 році

Законодавство передбачає, що мінімальний посадовий оклад або тарифна ставка не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року.

Тому, якщо у 2025 році оклад працівника становив не менше 3 028 грн, то з 1 січня 2026 року він має бути підвищений щонайменше до 3 328 грн.

Якщо загальна сума нарахованої заробітної плати за повністю відпрацьований місяць є меншою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату до рівня мінзарплати.

Основні правила нарахування доплати

Відповідно до статті 3.1 Закону Про оплату праці, діють певні правила. За повністю відпрацьовану норму робочого часу працівник не може отримати зарплату меншу за мінімальну.

Під час порівняння зарплати з мінімальною не враховуються виплати, прямо перелічені в законі, а також нарахування за невідпрацьований час чи ті, що не залежать від фактично виконаної роботи. Хоча останні два види виплат прямо не названі в законі, з визначення мінімальної зарплати випливає, що йдеться саме про оплату за відпрацьований час.

У разі неповної зайнятості або коли працівник не відпрацював повну норму часу (наприклад, у місяці прийняття на роботу, звільнення чи перебування у відпустці), мінімальна зарплата виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Доплата до мінімальної заробітної плати в Україні нараховується і виплачується разом із загальною зарплатою за місяць. Під час виплати авансу її враховувати не обов’язково, оскільки мінімальний розмір авансу залежить від посадового окладу або тарифної ставки.

Якщо посадовий оклад або тарифна ставка працівника перевищує розмір мінімалки (з 1 січня 2026 року – 8 647 грн), обов’язок нараховувати доплату до мінімальної зарплати взагалі не виникає.

Доплата до мінімальної зарплати: що не входить

Чинне законодавство чітко встановлює перелік виплат, які не зараховуються до заробітної плати під час визначення її мінімального розміру.

Зокрема, це:

надбавки за роботу в шкідливих або небезпечних умовах праці;

доплати за виконання роботи в нічний час;

оплата понаднормових годин;

компенсації за роз’їзний характер роботи;

премії, приурочені до святкових або ювілейних дат.

У разі якщо нарахована заробітна плата працівника, який повністю відпрацював місячну норму, не досягає мінімального рівня, роботодавець зобов’язаний провести відповідну доплату до мінімальної заробітної плати.

Доплата до мінімальної зарплати при звільненні

Доплата до мінімальної заробітної плати здійснюється також у разі звільнення працівника, однак її розмір визначається пропорційно кількості фактично відпрацьованих днів у місяці звільнення.

При цьому до розрахунку беруться лише виплати за відпрацьований час.

Доплата до мінімальної зарплати, що входить:

посадовий оклад,

премії та інші подібні нарахування.

Компенсація за невикористану відпустку та вихідна допомога до уваги не беруться. Якщо ж у місяці звільнення працівник не відпрацював жодного дня, підстав для нарахування доплати немає, оскільки норма праці не була виконана.

Чи нараховується доплата до мінімальної зарплати при відпустці

Під час відпустки доплата до мінімальної зарплати не проводиться, якщо працівник отримує тільки відпускні. Це пояснюється тим, що відпускні нараховуються з попередніх доходів і не вважаються оплатою за відпрацьований місяць, а є компенсацією за час відпочинку, навіть якщо їх сума менша за мінімальну зарплату.

Доплата потрібна лише тоді, коли працівник відпрацював частину місяця, і його фактична заробітна плата за відпрацьовані години (з урахуванням усіх стандартних доплат, окрім специфічних, як-от за нічну роботу) виявилася нижчою за пропорційний розмір мінімальної зарплати, встановлений законодавством.