Система денежного обеспечения военных предусматривает не только основные выплаты за должность и звание, но и различные дополнительные надбавки, компенсации и премии, которые зависят от стажа службы, условий прохождения службы и выполняемых задач.

Какую зарплату получают военные в 2026 году и из чего она состоит, читайте в нашем материале.

Какая зарплата у военных в 2026 году

В Министерстве обороны Украины подробно разъяснили, как формируется ежемесячное обеспечение военных и какие выплаты они получают за выполнение боевых задач.

Зарплата военных в 2026 году в Украине является гарантированной государством системой выплат, размер которой зависит от различных факторов. В частности, от должности, воинского звания, продолжительности службы и условий выполнения задач.

Выплаты состоят из основных и дополнительных выплат, которые определяются в соответствии с законодательством и характером военной службы.

Основными элементами зарплаты военных в 2026 году являются должностной оклад, который определяется по должности военнослужащего, и оклад по воинскому званию (солдат, сержант, офицер).

Более того, военнослужащие получают надбавку за выслугу лет, которая увеличивается пропорционально продолжительности службы и может составлять от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по званию и других надбавок.

Дополнительные выплаты включают компенсации за специфику службы, квалификацию и условия труда. В частности, это надбавка за особенности прохождения службы, составляющая не менее 65% от должностного оклада, надбавка за службу в условиях ограниченного доступа к информации, надбавка за квалификацию (классность), а также премии за отличное выполнение служебных обязанностей.

Зарплата военных 2026: какой размер доплат

Одним из ключевых компонентов является вознаграждение за участие в боевых действиях, которое начисляется отдельно и зависит от сложности и места выполнения задач. Оно включает следующие выплаты:

100 000 грн для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях на линии соприкосновения,

50 000 грн для командиров подразделений, руководящих операциями на линии соприкосновения,

30 000 грн для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районах боевых действий или занимающихся обеспечением ПВО.

Единовременное вознаграждение в размере 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения боевых задач непосредственно на линии соприкосновения или на территории противника.

Сколько получают военные в 2026 году: размер единовременных выплат

Кроме боевых выплат, государство предусматривает ряд единовременных выплат для военных, например, при заключении первого контракта. Эти выплаты различны, в зависимости от звания военнослужащего.

Единовременная денежная помощь при подписании первого контракта предоставляется после того, как он вступит в силу:

для рядового состава — 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);

для сержантов — 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);

для офицеров — 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).

Также предусмотрена денежная помощь на оздоровление, которая выплачивается раз в год в размере месячного денежного обеспечения, и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, которая может быть предоставлена по рапорту военнослужащего.

Источник : Минобороны

