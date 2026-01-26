Система грошового забезпечення для військових передбачає не лише основні виплати за посаду та звання, але й різноманітні додаткові надбавки, компенсації та премії, що залежать від стажу служби, умов проходження служби та виконуваних завдань.

Яку зарплату отримують військові у 2026 році та з чого вона складається, читайте в нашому матеріалі.

Яка зарплата у військових у 2026 році

У Міністерстві оборони України детально роз’яснили, як формується щомісячне забезпечення військових та які виплати вони отримують за виконання бойових завдань.

Зарплата військових у 2026 році в Україні є гарантованою державою системою виплат, розмір якої залежить від різних факторів. Зокрема від посади, військового звання, тривалості служби та умов виконання завдань.

Виплати складаються з основних та додаткових виплат, що визначаються відповідно до законодавства і характеру військової служби.

Основними елементами зарплати військових у 2026 році є посадовий оклад, який визначається за посадою військовослужбовця, та оклад за військовим званням (солдат, сержант, офіцер).

Ба більше, військовослужбовці отримують надбавку за вислугу років, яка збільшується пропорційно до тривалості служби і може становити від 5% до 50% від суми посадового окладу, окладу за званням та інших надбавок.

Додаткові виплати включають компенсації за специфіку служби, кваліфікацію та умови праці. Зокрема, це надбавка за особливості проходження служби, що складає не менше 65% від посадового окладу, надбавка за службу в умовах обмеженого доступу до інформації, надбавка за кваліфікацію (класність), а також премії за відмінне виконання службових обов’язків.

Зарплата військових 2026: який розмір доплат

Одним з ключових компонентів є винагорода за участь у бойових діях, що нараховується окремо і залежить від складності та місця виконання завдань. Вона включає такі виплати:

100 000 грн для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення,

50 000 грн для командирів підрозділів, які керують операціями на лінії зіткнення,

30 000 грн для військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районах бойових дій або займаються забезпеченням ППО.

Одноразова винагорода в розмірі 70 000 грн за кожні 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо на лінії зіткнення або на території противника.

Скільки отримують військові у 2026 році: розмір одноразових виплат

Крім бойових виплат, держава передбачає ряд одноразових виплат для військових, наприклад, при укладанні першого контракту. Ці виплати різні, залежно від звання військовослужбовця.

Одноразова грошова допомога при підписанні першого контракту надається після того, як він вступить в силу:

для рядового складу – 26 624 грн (8 прожиткових мінімумів);

для сержантів – 29 952 грн (9 прожиткових мінімумів);

для офіцерів – 33 280 грн (10 прожиткових мінімумів).

Також передбачено грошову допомогу на оздоровлення, яка виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення, та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яка може бути надана за рапортом військовослужбовця.

Джерело : Міноборони

