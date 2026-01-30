Почему падает доллар и что происходит на валютном рынке
В последнее время доллар заметно падает, и это уже ощущает как бизнес, так и обычные люди. На курс влияет и ситуация внутри страны, и события на мировых рынках.
Почему падает доллар и каковы прогнозы, мы спросили у специалистов Глобус Банка — Тараса Лесового и Сергея Мамедова.
Причины падения доллара
Как рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, падение доллара происходит под влиянием ряда международных и внутренних факторов.
В частности, на мировом уровне усилились риски для американской экономики:
- продолжаются споры между США и ЕС,
- существует угроза нового шатдауна,
- напряженные отношения с Федеральной резервной системой.
— Это усиливает неопределенность среди международных инвесторов, которые начинают частично переориентироваться на евро, что привело к росту его веса в паре доллар/евро. По состоянию на утро 30 января соотношение составляло ориентировочно 1,19, то есть евро получило заметное преимущество, а доллар несколько снизился, — отметил эксперт.
На сколько может упасть доллар, спрогнозировать трудно, ведь на внутреннем рынке Украины также наблюдается умеренное снижение курса. Это связано с постепенным увеличением предложения валюты, прежде всего благодаря активности агрохолдингов, которые реализуют излишки.
В результате спрос и предложение на доллар более или менее сбалансированы, что дополнительно сдерживает его укрепление.
— Таким образом, падение доллара является результатом одновременного влияния мировых макрофинансовых рисков и умеренного превышения предложения валюты на внутреннем рынке, — резюмировал эксперт.
Курс доллара: прогноз эксперта
Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил, что даже учитывая напряженные и непредсказуемые отношения между США и ЕС, речь не идет об обвале какой-либо из ведущих валют.
И доллар, и евро по-прежнему остаются главными резервными валютами мира, поэтому имеют определенный запас устойчивости перед глобальными потрясениями.
Как отметил Сергей Мамедов, по основному сценарию, в феврале доллар может держаться в диапазоне 42,6-43,5 грн, а евро — около 49-51,5 грн. Конкретные цифры будут зависеть от того, что будет происходить на международных финансовых рынках.
В то же время эксперт предупредил, что никакие расчеты не могут полностью учесть военные угрозы, последствия атак на энергосистему и их влияние на экономику и настроения людей. Именно эти факторы могут внести серьезные коррективы в любые ожидания.