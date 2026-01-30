В последнее время доллар заметно падает, и это уже ощущает как бизнес, так и обычные люди. На курс влияет и ситуация внутри страны, и события на мировых рынках.

Почему падает доллар и каковы прогнозы, мы спросили у специалистов Глобус Банка — Тараса Лесового и Сергея Мамедова.

Причины падения доллара

Как рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, падение доллара происходит под влиянием ряда международных и внутренних факторов.

В частности, на мировом уровне усилились риски для американской экономики:

продолжаются споры между США и ЕС,

существует угроза нового шатдауна,

напряженные отношения с Федеральной резервной системой.

— Это усиливает неопределенность среди международных инвесторов, которые начинают частично переориентироваться на евро, что привело к росту его веса в паре доллар/евро. По состоянию на утро 30 января соотношение составляло ориентировочно 1,19, то есть евро получило заметное преимущество, а доллар несколько снизился, — отметил эксперт.

На сколько может упасть доллар, спрогнозировать трудно, ведь на внутреннем рынке Украины также наблюдается умеренное снижение курса. Это связано с постепенным увеличением предложения валюты, прежде всего благодаря активности агрохолдингов, которые реализуют излишки.

В результате спрос и предложение на доллар более или менее сбалансированы, что дополнительно сдерживает его укрепление.

— Таким образом, падение доллара является результатом одновременного влияния мировых макрофинансовых рисков и умеренного превышения предложения валюты на внутреннем рынке, — резюмировал эксперт.

Курс доллара: прогноз эксперта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов отметил, что даже учитывая напряженные и непредсказуемые отношения между США и ЕС, речь не идет об обвале какой-либо из ведущих валют.

И доллар, и евро по-прежнему остаются главными резервными валютами мира, поэтому имеют определенный запас устойчивости перед глобальными потрясениями.

Как отметил Сергей Мамедов, по основному сценарию, в феврале доллар может держаться в диапазоне 42,6-43,5 грн, а евро — около 49-51,5 грн. Конкретные цифры будут зависеть от того, что будет происходить на международных финансовых рынках.

В то же время эксперт предупредил, что никакие расчеты не могут полностью учесть военные угрозы, последствия атак на энергосистему и их влияние на экономику и настроения людей. Именно эти факторы могут внести серьезные коррективы в любые ожидания.

