Останнім часом долар помітно падає. Це вже відчуває як бізнес, так і звичайні люди. На курс впливає і ситуація всередині країни, і події на світових ринках.

Чому падає долар та які прогнози, ми розпитали у фахівців Глобус Банку – Тараса Лєсового та Сергія Мамедова.

Причини падіння долара

Як розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, падіння долара відбувається під впливом низки міжнародних і внутрішніх факторів.

Зараз дивляться

Зокрема, на світовому рівні посилилися ризики для американської економіки:

тривають суперечки між США та ЄС,

існує загроза нового шатдауну,

напружені відносини з Федеральною резервною системою.

– Це підсилює невизначеність серед міжнародних інвесторів, які починають частково переорієнтовуватися на євро, що призвело до зростання його ваги у парі долар/євро. Станом на ранок 30 січня співвідношення становило орієнтовно 1,19, тобто євро здобуло помітну перевагу, а долар дещо знизився, – зазначив експерт.

На скільки може впасти долар, спрогнозувати важко, адже на внутрішньому ринку України також спостерігається помірне зниження курсу. Це пов’язано з поступовим збільшенням пропозиції валюти, насамперед завдяки активності агрохолдингів, які реалізовують надлишки.

В результаті попит і пропозиція на долар більш-менш збалансовані, що додатково стримує його зміцнення.

– Тож падіння долара є результатом одночасного впливу світових макрофінансових ризиків і помірного перевищення пропозиції валюти на внутрішньому ринку, – резюмував експерт.

Курс долара: прогноз експерта

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов зауважив, що навіть з огляду на напружені й непередбачувані відносини між США та ЄС про обвал якоїсь із провідних валют не йдеться.

І долар, і євро й надалі залишаються головними резервними валютами світу, тому мають певний запас стійкості перед глобальними потрясіннями.

Як зазначив Сергій Мамедов, за основним сценарієм, у лютому долар може триматися в діапазоні 42,6-43,5 грн, а євро – близько 49-51,5 грн. Конкретні цифри залежатимуть від того, що відбуватиметься на міжнародних фінансових ринках.

Водночас експерт попередив, що жодні розрахунки не можуть повністю врахувати воєнні загрози, наслідки атак на енергосистему та їхній вплив на економіку й настрої людей. Саме ці чинники можуть внести серйозні корективи в будь-які очікування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.