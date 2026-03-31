Вопрос уплаты налога на недвижимость является актуальным для многих украинцев. Ведь ежегодно, в частности в 2026 году, владельцам недвижимости необходимо платить налог за предыдущий год (то есть за 2025 год). Размер этого налога зависит от общей площади жилья, которая превышает установленные законом нормы.

Факты ICTV узнавали, сколько нужно заплатить владельцам больших квартир и домов и какой налог на недвижимость при продаже жилья.

Налог на недвижимость в 2026 году: кто должен заплатить

В 2026 году украинцы, которые владеют жильем, превышающим установленные нормы, должны уплатить налог на недвижимость. Размер этого налога напрямую зависит от минимальной заработной платы, которая ежегодно индексируется. Следовательно, чем выше минимальная зарплата, тем больший налог придется уплатить за каждый “лишний” квадратный метр.

Кто должен платить налог на недвижимость в Украине:

те, у кого есть квартира, общей площадью более 60 квадратных метров;

у кого есть дом, общей площадью более 120 квадратных метров.

Какой налог на недвижимость в Украине

Размер налога на недвижимость определяется по такой схеме:

от общей площади жилья вычитается нормативная площадь (60 м² для квартиры, 120 м² для дома);

местные власти устанавливают ставку налога в процентах от минимальной заработной платы. Эта ставка не может превышать 1,5% за 1 квадратный метр;

полученное количество “лишних” квадратных метров умножают на ставку налога.

Владельцы жилой недвижимости, общая площадь которой превышает установленные нормы (300 кв. м для квартир и 500 кв. м для домов), обязаны уплатить дополнительный налог в размере 25 000 гривен за каждый объект недвижимости, превышающий норму.

В 2026 года, из-за роста минимальной заработной платы, всем владельцам жилья, площадью более 60 м², придется заплатить 120 грн за 1 м².

Пример расчета на 2026 год:

Минимальная заработная плата на начало 2025 года составляла 8 000 грн. Тогда ставка налога в 2026 году будет 120 грн за 1 м² (8 000 грн * 1,5%). Если это квартира 80 м², то лишних метров — 20. Налог — 20 м² * 120 грн/м² = 2 400 грн. Дом 200 м²: Лишних метров — 80. Налог — 80 м² * 120 грн/м² = 9 600 грн.

Налог на недвижимость уплачивается до 1 июля года, следующего за отчетным. То есть, в 2026 году уплачивается налог за 2025 год.

Кто может не платить налог на недвижимость

Однако не все владельцы недвижимости обязаны платить этот налог. Украинское законодательство предусматривает ряд льгот для определенных категорий граждан:

украинцы, чье жилье расположено на территориях, где продолжаются активные боевые действия или которые временно оккупированы, освобождаются от уплаты налога;

если ваше жилье было полностью разрушено или стало непригодным для проживания вследствие военных действий, вы также имеете право на налоговую льготу;

многодетные семьи, одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью или сирот, участники боевых действий — все эти категории граждан могут рассчитывать на освобождение от уплаты налога на недвижимость;

учебные заведения и религиозные организации также освобождаются от уплаты этого налога.

Распространенным является вопрос о льготах для пенсионеров. Стоит отметить, что возраст владельца недвижимости не является основным критерием для освобождения от налога. Пенсионеры платят налог на общих основаниях, если площадь их жилья превышает установленные нормы.

Налог на недвижимость 2026: сколько придется заплатить при продаже жилья

Размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который платит продавец, зависит от ряда факторов.

Налог на недвижимость в Украине при продаже:

Если недвижимость находилась в собственности продавца более трех лет и это первая операция по продаже такой недвижимости в течение года, то НДФЛ не уплачивается. Это касается как квартир, так и домов.

Если недвижимость была в собственности менее трех лет, то НДФЛ уплачивается в размере 5%.

Если в течение года происходит третья или последующие операции по продаже недвижимости, то ставка НДФЛ составляет 18%.

Если недвижимость была получена по наследству, то НДФЛ при ее продаже не уплачивается независимо от срока владения. Это связано с тем, что наследство не считается доходом, а следовательно, не подлежит налогообложению.

НДФЛ уплачивает продавец недвижимости.

Источник: Государственная налоговая служба

