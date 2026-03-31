Питання сплати податку на нерухомість є актуальним для багатьох українців. Адже щорічно, зокрема у 2026 році, власникам нерухомості необхідно сплачувати податок за попередній рік (тобто за 2025 рік). Розмір цього податку залежить від загальної площі житла, яка перевищує встановлені законом норми.

Факти ICTV дізнавалися, скільки потрібно заплатити власникам великих квартир і будинків та який податок на нерухомість під час продажу житла.

Податок на нерухомість у 2026 році: хто має заплатити

У 2026 році українці, які володіють житлом, що перевищує встановлені норми, повинні сплатити податок на нерухомість. Розмір цього податку безпосередньо залежить від мінімальної заробітної плати, яка щорічно індексується. Отже, чим вища мінімальна зарплата, тим більший податок доведеться сплатити за кожен “зайвий” квадратний метр.

Зараз дивляться

Хто має платити податок на нерухомість в Україні:

ті, у кого є квартира, загальною площею понад 60 квадратних метрів;

у кого є будинок, загальною площею понад 120 квадратних метрів.

Який податок на нерухомість в Україні

Розмір податку на нерухомість визначається за такою схемою:

від загальної площі житла віднімається нормативна площа (60 м² для квартири, 120 м² для будинку);

місцева влада встановлює ставку податку у відсотках від мінімальної заробітної плати. Ця ставка не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр;

Отриману кількість “зайвих” квадратних метрів множать на ставку податку.

Власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує встановлені норми (300 кв. м для квартир та 500 кв. м для будинків), зобов’язані сплатити додатковий податок у розмірі 25 000 гривень за кожен об’єкт нерухомості, що перевищує норму.

Через зростання мінімальної заробітної плати, всім власникам житла, площею понад 60 м², доведеться заплатити 120 грн за 1 м².

Приклад розрахунку на 2026 рік:

Мінімальна заробітна плата на початок 2025 року становила 8 000. Тоді ставка податку у 2026 році буде 120 грн за 1 м² (8 000 грн * 1,5%). Якщо це квартира 80 м², то зайвих метрів – 20. Податок – 20 м² * 120 грн/ м² = 2 400 грн. Будинок 200 м²: Зайвих метрів – 80. Податок – 80 м² * 120 грн/ м² = 9 600 грн.

Податок на нерухомість сплачується до 1 липня року, що настає за звітним. Тобто, у 2026 році сплачується податок за 2025 рік.

Хто може не платити податок на нерухомість

Однак не всі власники нерухомості зобов’язані сплачувати цей податок. Українське законодавство передбачає низку пільг для певних категорій громадян:

українці, чиє житло розташоване на територіях, де тривають активні бойові дії або які тимчасово окуповані, звільняються від сплати податку;

якщо ваше житло було повністю зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок воєнних дій, ви також маєте право на податкову пільгу;

багатодітні сім’ї, одинокі матері, які виховують дітей з інвалідністю або сиріт, учасники бойових дій – усі ці категорії громадян можуть розраховувати на звільнення від сплати податку на нерухомість;

заклади освіти та релігійні організації також звільняються від сплати цього податку.

Поширеним є питання щодо пільг для пенсіонерів. Варто зазначити, що вік власника нерухомості не є основним критерієм для звільнення від податку. Пенсіонери сплачують податок на загальних підставах, якщо площа їхнього житла перевищує встановлені норми.

Податок на нерухомість 2026: скільки доведеться заплатити під час продажу житла

Розмір податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачує продавець, залежить від низки чинників.

Податок на нерухомість в Україні під час продажу:

Якщо нерухомість перебувала у власності продавця понад три роки і це перша операція з продажу такої нерухомості протягом року, то ПДФО не сплачується. Це стосується як квартир, так і будинків.

Якщо нерухомість була у власності менше трьох років, то ПДФО сплачується в розмірі 5%.

Якщо протягом року відбувається третя або наступні операції з продажу нерухомості, то ставка ПДФО становить 18%.

Якщо нерухомість було отримано у спадок, то ПДФО під час її продажу не сплачується незалежно від терміну володіння. Це пов’язано з тим, що спадщина не вважається доходом, а отже, не підлягає оподаткуванню.

ПДФО сплачує продавець нерухомості.

Джерело: Державна податкова служба

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.