В конце мая на мировом энергетическом рынке произошли изменения, которые уже начали сказываться на внутреннем рынке Украины.

На фоне временного улучшения ситуации на Ближнем Востоке мировые котировки нефти и нефтепродуктов пошли вниз, и это постепенно влияет на цены на АЗС.

Чего ожидать от цен на бензин и дизель в первый месяц лета и сохранится ли тренд на удешевление — рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтеринок Александр Сиренко.

Цены на нефть: мир и Украина

В конце мая цена на нефть опустилась до $92 за баррель, что примерно на 13% меньше, чем неделей ранее. В начале месяца она держалась на уровне $105–110.

Вместе с нефтью подешевели и нефтепродукты в Европе. В частности, дизель подешевел с около $1300 до $1030 за тонну, то есть потерял около 20–24%.

— Мы видим снижение на европейском рынке, и это уже отражается в Украине. В частности, в конце мая дизель на границе опустился ниже 68 гривен за литр. Пока что на заправках это снижение незначительное — примерно на одну гривну, но дешевый ресурс, который поступает сейчас, будет давить на цены, — пояснил Александр Сиренко.

Эксперт отмечает, что в настоящее время средняя цена дизеля на АЗС остается на уровне 85–86 грн/л, что значительно выше оптовых показателей. Разница между ними существенная, и это создает предпосылки для дальнейшего снижения.

Бензин и дизель в июне: разная динамика цен

По словам эксперта, в июне в первую очередь может подешеветь дизель, поскольку он быстрее рос во время весеннего подорожания.

— Было бы правильно увидеть минус 5 гривен уже в начале месяца. Возможно, не сразу, а постепенно — по гривне, но этот ресурс будет давить на цены, — отметил Сиренко.

В то же время бензин будет дешеветь медленнее.

— По бензину я бы ожидал минус 2–3 гривны, не больше. Он долго отставал от динамики нефти и дизеля и торговался относительно дешевле, поэтому и снижение будет более медленным, — прогнозирует аналитик.

Эксперт подчеркивает, что дальнейшая динамика зависит от ситуации на мировом рынке. Если котировки продолжат снижаться, цены на АЗС могут пойти вниз более ощутимо. В то же время в случае обострения ситуации тренд может измениться.

Судьба топливного кэшбэка

Отдельным вопросом остается государственная поддержка. Срок действия топливного кэшбэка истекает 31 мая, и на момент публикации материала официальных решений о его продлении не было.

По словам эксперта, в мае активность использования этой программы снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. Он также подчеркнул, что кэшбэк не является инструментом сдерживания цен.

— Кэшбэк — это не антикризисная мера. Антикризисные инструменты должны применяться к бизнесу. Мы провели посевную в условиях дорогого дизеля, и это повлияет на стоимость продукции в дальнейшем, — предполагает эксперт.

Таким образом, в июне украинские водители могут рассчитывать на постепенное снижение цен, прежде всего на дизель. В то же время рынок и в дальнейшем будет оставаться зависимым от внешних факторов — прежде всего ситуации на Ближнем Востоке и динамики мировых котировок. Именно они будут определять, закрепится ли тренд на удешевление или цены снова пойдут вверх.

