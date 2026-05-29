По данным разведки, российские войска готовят новый массированный удар по территории Украины.

Об этом в пятницу, 29 мая, заявил президент Владимир Зеленский.

— У нас есть информация от разведок о подготовке России к новому массированному удару, — подчеркнул он.

Президент отметил, что международные партнёры должны осознавать: Россия и дальше делает ставку на ракетные удары и продолжение войны, а не на дипломатическое урегулирование.

Зеленский добавил, что необходим дополнительный санкционный нажим на Россию. Также он отметил, что реализация договорённостей с партнёрами по усилению противовоздушной обороны не должна затягиваться.

Глава государства рассказал о разговоре с главой МИД Андреем Сибигой. Обсудили задачи — что необходимо сделать в ближайшие недели и какие шаги партнёров могут наиболее эффективно поддержать защиту Украины.

— Антибаллистика — это ключевая задача. Готовим также и наши детальные предложения для нового европейского санкционного пакета и дополнительных мер против обхода существующих санкций, — отметил президент.

Напомним, Владимир Зеленский отправил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США.

В письме он предупредил о росте дефицита средств ПВО в Украине, в частности систем противобаллистической защиты.

24 мая Россия осуществила массированную атаку на Украину. Главной целью врага был Киев и область. В результате обстрела столицы погибли три человека, ещё 92 человека пострадали.

Во время атаки российские войска применили против Украины 90 крылатых и баллистических ракет и 600 дронов.

Разрушения были зафиксированы во всех районах Киева — более чем на 40 локациях.

Позже стало известно, что тогда Россия Орешником ударила по Белой Церкви.

Через несколько дней Зеленский сообщил, что ракет Орешник было две. Вторая упала на временно оккупированной Донетчине.

