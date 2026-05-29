Наприкінці травня на глобальному енергетичному ринку відбулися зміни, які вже почали відображатися на внутрішньому ринку України.

На тлі тимчасового покращення ситуації на Близькому Сході світові котирування нафти та нафтопродуктів пішли донизу, і це поступово впливає на ціни на АЗС.

Чого очікувати від цін на бензин і дизель у перший місяць літа та чи збережеться тренд на здешевлення — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Зараз дивляться

Ціни на нафту: світ та Україна

Наприкінці травня ціна нафти опустилася до $92 за барель, що приблизно на 13% менше, ніж тижнем раніше. На початку місяця вона трималася на рівні $105–110.

Разом із нафтою подешевшали і нафтопродукти в Європі. Зокрема, дизель знизився з близько $1300 до $1030 за тонну, тобто втратив близько 20–24%.

— Ми бачимо зниження на європейському ринку, і це вже відображається в Україні. Зокрема, наприкінці травня дизель на кордоні опустився нижче 68 гривень за літр. Поки що на заправках це зниження незначне — приблизно на одну гривню, але дешевий ресурс, який заходить зараз, буде тиснути на ціни, — пояснив Олександр Сіренко.

Експерт зазначає, що наразі середня ціна дизеля на АЗС залишається на рівні 85–86 грн/л, що значно вище за оптові показники. Різниця між ними є суттєвою, і це створює передумови для подальшого зниження.

Бензин та дизель у червні: різна динаміка цін

За словами експерта, у червні передусім може подешевшати дизель, оскільки він швидше зростав під час весняного подорожчання.

— Було б правильно побачити мінус 5 гривень уже на початку місяця. Можливо, не одразу, а поступово — по гривні, але цей ресурс буде тиснути на ціни, — зазначив Сіренко.

Водночас бензин дешевшатиме повільніше.

— По бензину я б очікував мінус 2–3 гривні, не більше. Він довго відставав від динаміки нафти та дизелю і торгувався відносно дешевше, тому й зниження буде повільнішим, — прогнозує аналітик.

Експерт наголошує, що подальша динаміка залежить від ситуації на світовому ринку. Якщо котирування продовжать знижуватися, ціни на АЗС можуть піти вниз більш відчутно. Водночас у разі загострення ситуації тренд може змінитися.

Доля паливного кешбеку

Окремим питанням залишається державна підтримка. Термін дії паливного кешбеку закінчується 31 травня, і на момент публікації матеріалу офіційних рішень про його продовження не було.

За словами експерта, у травні активність використання цієї програми знизилася порівняно з попередніми місяцями. Він також наголосив, що кешбек не є інструментом стримування цін.

— Кешбек — це не антикризовий захід. Антикризові інструменти мали б застосовуватися до бізнесу. Ми провели посівну за умов дорогого дизеля, і це вплине на вартість продукції надалі, — припускає експерт.

Таким чином, у червні українські водії можуть розраховувати на поступове зниження цін, передусім на дизель. Водночас ринок і надалі залишатиметься залежним від зовнішніх чинників — передусім ситуації на Близькому Сході та динаміки світових котирувань. Саме вони визначатимуть, чи закріпиться тренд на здешевлення, чи ціни знову підуть угору.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.