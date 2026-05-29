В 2026 году поступление происходит полностью онлайн. Документы подаются через электронный кабинет абитуриента, без бумажных заявлений и поездок в университеты на этом этапе.

Когда начинается прием документов на поступление в 2026 году и как не упустить шанс на бюджетное или контрактное место, читайте в нашем материале.

Когда подавать документы на вступление в 2026 году

Старт вступительной кампании в бакалаврат приходится на начало июля. Именно с этого момента абитуриенты получают доступ к электронным сервисам, через которые проходит весь процесс подачи заявлений.

С 1 июля 2026 года открываются электронные кабинеты абитуриентов, где формируется основная база для дальнейшего представления документов.

Несколько позже, с 3 июля, стартует регистрация на творческие конкурсы и собеседования для тех специальностей, где они предусмотрены.

С 19 июля начинается непосредственное представление заявлений в учреждения высшего образования. Таким образом, активная фаза подачи документов фактически сконцентрируется во второй половине июля.

До какого числа идет прием документов на вступление в 2026 году

Срок подачи заявлений ограничен и не предусматривает его продления после завершения дедлайна. В 2026 году подача заявлений на бакалавриат завершается 1 августа в 18:00.

После этого система электронного поступления закрывает возможность регистрации новых заявлений, и никакие технические или организационные причины не могут быть основанием для их дополнительного представления.

Как подавать документы на поступление в 2026 году

В 2026 году весь процесс поступления в высшие образования проходит в электронном формате. Абитуриент создает персональный электронный кабинет на платформе Украинского центра оценивания качества образования, после чего вносит туда свои личные данные.

Далее следует выбор специальностей и учебных заведений, а также формирование приоритетов поданных заявлений, количество которых ограничено десятью, из которых не более пяти могут быть представлены на бюджетные места.

После этого заявления направляются в избранные учебные заведения, а поступающий получает возможность отслеживать их статус в своем кабинете. Важно, что в 2026 году мотивационное письмо больше не является обязательным элементом вступительного заявления, упрощающего процедуру подачи документов.

Как подготовиться к поступлению на бакалавриат

Основой поступления в бакалаврат в 2026 году остается национальный мультипредметный тест, результаты которого определяют конкурсный балл и, соответственно, шансы поступающего на зачисление в выбранную специальность.

Тест состоит из обязательных предметов, среди которых украинский язык, математика и история Украины, а также одного предмета по выбору, которым может быть иностранный язык, естественные дисциплины или украинская литература.

Именно комбинация этих результатов формирует основу рейтингового балла, однако его итоговое значение зависит от того, какую специальность выбирает поступающий, ведь каждое направление имеет свои весовые коэффициенты для предметов.

Напомним, что система вступления в 2026 году предусматривает возможность сборки НМТ как в Украине, так и за рубежом в специально созданных экзаменационных центрах.

Источник : Міносвіти

