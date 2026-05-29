В ночь на пятницу захваченная Россией Запорожская АЭС полностью потеряла связь с внешними линиями электроснабжения. Это продолжалось в течение часа.

В соцсети X Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об отключении электроэнергии на Запорожской АЭС.

— Уже в шестнадцатый раз за время военного конфликта Запорожская АЭС ночью временно потеряла все внешние источники электроснабжения. Во время отключения, которое длилось один час, начали работать аварийные дизель-генераторы для обеспечения питания критически важных систем безопасности, после чего станция снова была подключена к ее единственной уцелевшей линии электропередачи, — говорится в сообщении.

Как сообщает МАГАТЭ, на данный момент причина отключения электроэнергии неизвестна.

Напомним, что на этой неделе на Запорожской АЭС произошел длительный сбой связи на фоне сообщений об усилении военной активности вблизи станции.

Там в течение 12 часов не было телефонной и интернет-связи. Это был самый длительный сбой с начала полномасштабной войны.

В МАГАТЭ заявили, что из-за сбоя эксперты агентства несколько часов не могли связаться со своей командой на ЗАЭС.

