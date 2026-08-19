Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Хмары
- Владимир Зеленский назвал главной задачей Евгения Хмары настройку систем обороны, производства, закупок и поставок в войско.
- Президент отметил хорошее взаимодействие Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Главной задачей нового министра обороны Евгения Хмары является настройка систем обороны, производства, закупок и поставок в войска таким образом, чтобы Силы обороны могли отражать атаки России.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 19 августа.
Зеленский назвал главную задачу Хмары
Президент отметил хорошее взаимодействие министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
— Уже есть хорошее взаимодействие Хмары и Драпатого. Спасибо за это, – сказал президент.
По словам Зеленского, в нынешних условиях Минобороны должно настроить системы обороны, производства, закупок и поставок в войска так, чтобы украинские военные получали все необходимое для отражения российских ударов, удержания позиций и проведения активных действий.
— Такая настройка, чтобы защита жизни в Украине получала все, все необходимое для отражения российских ударов, для удержания позиций на фронте, для активных действий наших, – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что Министерство обороны должно обеспечить нанесение ощутимых ударов по России в ответ на ее террор и войну против Украины.
Президент заявил, что ожидает расширения применения украинских дальнобойных ударов.
— Рассчитываю, что Министерство обороны расширит пространство применения наших дипстрайков. Вместе с производителями украинского оружия обеспечит больше возможностей защиты украинского неба, – сказал Зеленский.
Президент ожидает, что вместе с партнерами Министерство обороны усилит возможности украинских оборонительных и наступательных операций.
— Перед зимой мы в Украине должны быть уверены и будем уверены в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно, – подчеркнул президент.
Напомним, Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.