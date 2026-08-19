Что нужно в школу в 7 класс: перечень необходимых вещей и канцтоваров
Конец августа — горячая пора для родителей и учеников. Ведь время собираться в школу. Иногда учителя дают список необходимых вещей, которые стоит приобрести до начала обучения. Но что делать, когда такого списка нет?
Узнаем, что нужно ребенку в школу в 7 класс — читайте подробнее, о перечне необходимых вещей в материале Фактов ICTV.
Что нужно в школу — 7 класс
Для качественного и продуктивного обучения ребенка родителям нужно купить все необходимое. И это не только тетради и канцтовары, но и одежда, обувь, спортивная форма, рюкзак и тому подобное.
В зависимости от класса, ученики имеют разные потребности. Узнаем, что необходимо для 7 класса, чтобы ничего не упустить и сделать пребывание в школе максимально комфортным для ребенка.
Что нужно в школу — список 7 класс:
- Рюкзак — желательно покупать специальный рюкзак для школы, с плотной, ортопедической спинкой. Размер рюкзака должен соответствовать возрасту и физическим параметрам ребенка. Также необходимо чтобы он держал форму. Это позволит быстро доставать школьные принадлежности и держать их в надлежащем состоянии. Но не стоит забывать о том, что дети любят ходить в школу с удобными, но стильными рюкзаками. Поэтому возьмите ребенка и вместе выберите модный школьный портфель.
- Пенал — для удобства стоит отдавать предпочтение пеналу на молнии на несколько отделений;
- Спортивная форма — она может одинакова для всех учеников, а если нет, то оптимальным вариантом будет купить спортивный костюм, шорты и несколько однотонных футболок для спортивных занятий;
- Удобная сменная обувь;
- Сумка для сменной обуви;
- Ланч-бокс для еды, бутылка для воды и термос для чая. Материал должен быть прочным, легким и не токсичным;
- Дождевик или зонт понадобятся для осенней непогоды.
Готовимся к школе — список канцтоваров в 7 класс
Приводим базовый список канцтоваров для учеников 7 класса.
Для наполнения пенала стоит приобрести:
- ручки с синей пастой (другие цвета — по необходимости);
- простые карандаши различной твердости;
- цветные карандаши;
- резинка и чинка;
- линейка на 20 см;
- ручка-корректор;
- яркие текстовые маркеры;
- транспортир, циркуль, треугольник;
- наклейки, блоки для заметок, записные книжки, цветные ручки (по желанию).
Что еще нужно купить для 7 класса школы:
- дневник;
- тетради в клеточку (желательно 10 шт);
- тетради в линейку (желательно 10 шт);
- тетради для практических работ — по иностранному языку, истории, биологии, географии, физике, химии;
- атласы, контурные карты;
- нотная тетрадь для музыки;
- обложки на тетради и учебники;
- папка для тетрадей;
- клей ПВА, ножницы;
- альбом.
Также могут понадобиться файлы, листы белой офисной бумаги, пластиковые скоросшиватели, дырокол, степлер и скобы к нему, блокнот для записей.
Не стоит забывать про канцелярские товары для занятий творчеством:
- Альбом, цветная бумага;
- Фломастеры, цветные ручки;
- Гуашевые, акварельные краски и цветные карандаши;
- Набор кисточек разных номеров из натурального ворса;
- Фартук для уроков труда с нарукавниками, стакан-непроливайка и набор для творчества (при необходимости).