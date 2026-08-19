Конец августа — горячая пора для родителей и учеников. Ведь время собираться в школу. Иногда учителя дают список необходимых вещей, которые стоит приобрести до начала обучения. Но что делать, когда такого списка нет?

Узнаем, что нужно ребенку в школу в 7 класс — читайте подробнее, о перечне необходимых вещей в материале Фактов ICTV.

Что нужно в школу — 7 класс

Для качественного и продуктивного обучения ребенка родителям нужно купить все необходимое. И это не только тетради и канцтовары, но и одежда, обувь, спортивная форма, рюкзак и тому подобное.

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В зависимости от класса, ученики имеют разные потребности. Узнаем, что необходимо для 7 класса, чтобы ничего не упустить и сделать пребывание в школе максимально комфортным для ребенка.

Что нужно в школу — список 7 класс:

  • Рюкзак — желательно покупать специальный рюкзак для школы, с плотной, ортопедической спинкой. Размер рюкзака должен соответствовать возрасту и физическим параметрам ребенка. Также необходимо чтобы он держал форму. Это позволит быстро доставать школьные принадлежности и держать их в надлежащем состоянии. Но не стоит забывать о том, что дети любят ходить в школу с удобными, но стильными рюкзаками. Поэтому возьмите ребенка и вместе выберите модный школьный портфель.
  • Пенал — для удобства стоит отдавать предпочтение пеналу на молнии на несколько отделений;
  • Спортивная форма — она может одинакова для всех учеников, а если нет, то оптимальным вариантом будет купить спортивный костюм, шорты и несколько однотонных футболок для спортивных занятий;
  • Удобная сменная обувь;
  • Сумка для сменной обуви;
  • Ланч-бокс для еды, бутылка для воды и термос для чая. Материал должен быть прочным, легким и не токсичным;
  • Дождевик или зонт понадобятся для осенней непогоды.

Готовимся к школе — список канцтоваров в 7 класс

Приводим базовый список канцтоваров для учеников 7 класса.

Для наполнения пенала стоит приобрести:

  • ручки с синей пастой (другие цвета — по необходимости);
  • простые карандаши различной твердости;
  • цветные карандаши;
  • резинка и чинка;
  • линейка на 20 см;
  • ручка-корректор;
  • яркие текстовые маркеры;
  • транспортир, циркуль, треугольник;
  • наклейки, блоки для заметок, записные книжки, цветные ручки (по желанию).

Что еще нужно купить для 7 класса школы:

  • дневник;
  • тетради в клеточку (желательно 10 шт);
  • тетради в линейку (желательно 10 шт);
  • тетради для практических работ — по иностранному языку, истории, биологии, географии, физике, химии;
  • атласы, контурные карты;
  • нотная тетрадь для музыки;
  • обложки на тетради и учебники;
  • папка для тетрадей;
  • клей ПВА, ножницы;
  • альбом.

Также могут понадобиться файлы, листы белой офисной бумаги, пластиковые скоросшиватели, дырокол, степлер и скобы к нему, блокнот для записей.

Не стоит забывать про канцелярские товары для занятий творчеством:

  1. Альбом, цветная бумага;
  2. Фломастеры, цветные ручки;
  3. Гуашевые, акварельные краски и цветные карандаши;
  4. Набор кисточек разных номеров из натурального ворса;
  5. Фартук для уроков труда с нарукавниками, стакан-непроливайка и набор для творчества (при необходимости).
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